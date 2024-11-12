إصابة لاعب الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها يوسف عبد القوي، لاعب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007، تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.

وأكد الدكتور حازم عبد الرحمن، طبيب الفريق، أن اللاعب تعرض للإصابة خلال المران بعد اصطدامه بأحد زملائه في احتكاك قوي، وبعد خضوعه للأشعة والفحوصات اللازمة تبين إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأشار طبيب الفريق إلى أن يوسف عبد القوي يخضع لعملية جراحية تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز خلال الأيام القادمة، وأن مدة غيابه عن الملاعب تتراوح بين 6 و9 أشهر.

ويعد يوسف عبد القوي من اللاعبين المميزين في صفوف فريق 2007 ويلعب في مركز الجناح الأيسر، وساهم في تتويج الفريق بلقب بطولة دوري الجمهورية في المواسم الثلاثة الماضية على التوالي.