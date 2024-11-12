الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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رياضة

الكشف عن موعد طرح تذاكر مباريات الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

الأهلي
الأهلي

أعلنت اللجنة المنظمة المحلية في قطر، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، عن طرح تذاكر مباريات النادي الأهلي في كأس إنتركونتيننتال، يوم 21 نوفمبر الجاري، عبر منصة فيفا.

ويبدأ سعر التذكرة من 40 ريال قطري، علمًا أن النادي الأهلي سيواجه في الدور نصف النهائي من كأس إنتركونتيننتال فيفا 2024، الفائز من مواجهة باتشوكا المكسيكي بطل الكونكاكاف مع بطل كوبا ليبرتادوريس الذي لم يتحدد بعد، وستكون المباراة يوم 14 ديسمبر المقبل.

بينما ستقام المباراة النهائية لكأس إنتركونتيننتال يوم 18 ديسمبر المقبل في قطر.

وكان النادي الأهلي صعد للدور نصف النهائي لبطولة كأس إنتركونتيننتال بعد الفوز على فريق العين الإماراتي بثلاثية دون رد في ربع النهائي.

 

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