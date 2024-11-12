الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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حملات مكبرة لتنفيذ أعمال النظافة بشوارع الزقازيق

تكثيف الجهود لأعمال
تكثيف الجهود لأعمال النظافة بالزقازيق محافظة الشرقية، فيتو

واصل شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية متابعته لمختلف الأعمال لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بأفضل السبل والارتقاء بمستوي النظافة بالمدينة والوحدات والقرى التابعة لها.

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تم عمل النظافة لامتداد الطريق ودوران الشوبك 

وتم عمل  نظافة لإمتداد الشارع والطريق إلى قرية الغار ودوران الشوبك ونقطة سوبر ماركت أبو أحمد و  شارع الزراعة وميدان الزراعة وورجب أيوب وموقف طنطا  وعلاء الدين وبمحيط موقف بيشة الجديد. 

رفع التراكمات والمخلقات 

 كما تم رفع التراكمات والمخلفات بطول وامتداد شارع موقف المنصورة وترعة القنايات حتّى مستشفى الأندلسي '' وما زالت الاعمال جارية بباقى المحاور.

توجيهات المهندس حازم الاشمونى 

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة، والسعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوي النظافة بالمدينة والوحدات والقرى التابعة لها.

الوردية المسائية 

 كما تم وبإشراف محمد مصطفى نائب رئيس المركز والأجهزة التنفيذية بإدارة المخلفات الصلبة والبلدية أحمد خيري مدير المخلفات الصلبة والبلدية وهانى عبد الفتاح ومحمد فوزي بالوردية الثانية.بمتابعة أعمال الوردية المسائية

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متابعة أعمال الحملة الميكانيكية 

 والتأكد من رفع كافة تراكمات القمامة بكافة نقاط التجمع، ومتابعة أعمال الحملة الميكانيكية والتأكد من خروج كافة المعدات اللازمة لتكثيف ورفع كفاءة الطرق العامة ومداخل المدينة.

 

 

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مستوى النظافة الارتقاء بمستوى النظافة الخدمات المفدمة للمواطنين تحسين الخدمات شعبان ابوالفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية

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