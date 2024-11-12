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نشاط مكثف بقسم جراحة قلب الأطفال بجامعة الزقازيق

نشاط مكثف بقسم حراحة
نشاط مكثف بقسم حراحة قلب الاطفال بجامعة الزقازيق-فيتو

أجرى الدكتور محمد عثمان، أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة قلب وقسطرة قلب الأطفال بجامعة الزقازيق والدكتور هشام سعد مدرس طب الأطفال والدكتور أحمد عزت مدرس مساعد تخدير، حالتي غلق وصلة شريانية بالقلب بـالقسطرة القلبية.

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 استخدام جهازاوكيولوتك 

 تم ذلك بنجاح وبدون جراحة باستخدام جهاز اوكيولوتك لطفلة عمرها 6 أشهر في وحدة قسطرة قلب الأطفال التابعة لقسم طب الأطفال بجامعة الزقازيق.

ضمن فريق 
ضمن فريق 

استخدام جهاز سيرا وجهاز حلزون كوك 

وتم عمل حالة غلق ثقب أذيني بالقسطرة القلبية بدون جراحة باستخدام جهاز سيرا لطفلة عمرها  ٣ سنوات وحالة غلق وصلة شريانية بالقلب بالقسطرة القلبية بدون جراحة باستخدام جهاز حلزون كوك لطفل عمره ٩ أشهر.

وصلة شريانية بالقلب  

كما تم عمل حالة غلق وصلة شريانية بالقلب بالقسطرة القلبية بدون جراحة باستخدام جهاز امبلاتزر لحالة طفلة عمرها ٩ أشهر.

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غلق ثقب أذيني بدون جراحة 

كما تم عمل حالة غلق ثقب أذيني بالقسطرة القلبية بدون جراحة باستخدام جهاز امبلاتزر وذلك لحالة طفلة عمرها ٤ سنوات وذلك في وحدة قسطرة قلب الأطفال التابعة لقسم طب الأطفال بجامعة الزقازيق.

 

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الدكتور محمد عثمان أستاذ طب الأطفال رئيس وحدة قلب وقسطرة قلب الاطفال جامعة الزقازيق الدكتور هشام سعد مدرس طب الاطفال الدكتور احمد عزب مدرس مساعد التخدير

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