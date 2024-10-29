تفاصيل اجتماع مجلس جامعة الزقازيق بحضور محافظ الشرقية

شارك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية في اجتماع مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الحضور مع المحافظ بالاجتماع

كما حضر الاجتماع الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة وعمداء الكليات وذلك بقاعة الاجتماعات بجامعة الزقازيق.

تنفيذ القرارات المتخذة

بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر إجتماع مجلس الجامعة السابق ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في الجلسة السابقة أعقبه مناقشة جدول أعمال المجلس والذي تضمن مناقشة موضوعات تتعلق بالشئون المالية وشئون أعضاء هيئة التدريس والطلاب والدراسات العليا والبحوث، وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة بما يحقق الصالح العام وتقديم خريج قادر على العمل والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن.

الجامعة شريك أساسى برسالتها العلمية

أكد محافظ الشرقية على الدور الذي تقوم بها جامعة الزقازيق في تقديم رسالتها التعليمية والأكاديمية والصحية لأبناء المحافظة، مؤكدًا أنها ستظل شريك أساسي وداعم رئيسي في إعداد الدراسات العلمية اللازمة للإقامة المشروعات الخدمية والتنموية والتي تساهم في إحداث التنمية المستدامة والمساهمة في رقي وتقدم المجتمع.

تشكيل الوعي والوجدان وبناء الأجيال

وقال محافظ الشرقية: “أبناؤنا أمانة في أعناقكم فهم يمثلون نواة لصنع مستقبل مصر وأنتم أداة لتشكيل الوعي والوجدان وبناء أجيال مثقفة وواعية قادرة على المساهمة في بناء وتقدم البلاد”، مطالبًا أعضاء هيئة التدريس بتخصيص وقت من المحاضرات لتعريف الطلاب والطالبات بالتحديات والصعوبات التي تواجه البلاد في خلال الفترة الراهنة.

مستشفى العيون ومشروع العروبة مصر

وخلال الاجتماع أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة تشهد طفرة حقيقية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية لافتًا إلى أنه جار الإنتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بمستشفى طب وجراحة العيون ( الرمد الجديد) بمدينة الزقازيق بتكلفة 190 مليون جنيه ومشروع ( العروبة مصر) بأرض العصلوجي طريق (الزقازيق ـ بلبيس) على مساحة 3.7 فدان تقريبًا وبحجم استثمارات ترتقي إلى 350 مليون جنيه، وكذلك مشروع إقامة المنطقة التجارية اللوجستية والخدمية المقامة على مساحة 10 آلاف متر بجوار الشركة المصرية للتنمية السياحية ( المصرية بلازا) وباستثمارات تبلغ 2 مليار جنيه بالإضافة إلى إقامة منطقة تجارية على مساحة 4 أفدنة بأرض العصلوجي بمدينة الزقازيق والتى تتضمن أنشطة تجارية متنوعة ومطاعم بإستثمارات تصل إلى 600 مليون جنيه، وذلك بالتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والمطورين والذي يأتي ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المناطق التجارية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

حرص المحافظ على المشاركة

ومن جانبه رحب رئيس جامعة الزقازيق بمحافظ الشرقية لحرصه على المشاركة في إجتماع مجلس الجامعة مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق بين الجامعة والمحافظة لتنفيذ ودعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الشرقية.