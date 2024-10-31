جامعة الزقازيق تنظم ندوة تثقيفية توعوية بكلية الحقوق

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة توعوية تثقيفية بكلية الحقوق بمحافظة الشرقية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور ممدوح المسلمي، عميد الكلية، وتنظيم الدكتورة شيماء عطا الله، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، وبحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

سلسلة الندوات التوعوية التثقيفية

وتأتي الندوة ضمن سلسلة الندوات التوعوية التثقيفية التي تنظمها لجنة الاستدامة بالجامعة للتعريف ومناقشة الموضوعات ذات الصلة بالمحاور والأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية للتنمية.

أهمية نشر الوعي حول مفهوم الاستدامة

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة جيهان يسري على أهمية نشر الوعي حول مفهوم الاستدامة وتأثيرها في تحقيق مستقبل أفضل وتحسين جودة الحياة، ومن هذا المنطلق تم تشكيل لجنة للاستدامة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق لتتولى كافة أمور الاستدامة.

وضع السياسات لنشر الوعى

وكذلك الحفاظ على البيئة والمساهمة فى وضع السياسات لنشر الوعى وتوظيف الإمكانات المتاحة مع المحافظة على البيئة المحيطة بسلوكيات بسيطة وتعديل لبعض العادات، والتي تمثل من وجهة نظر البعض أنها غير مؤثرة ولكن يترتب عليها آثار سلبية وبداية لمشكلات بيئية خطيرة.

الدكتور ممدوح المسلمى عميد كلية الحقوق

ومن جانبه أشار الدكتور ممدوح المسلمي، عميد كلية الحقوق، إلى الدور المهم للجامعة في دعم المبادرات الرئاسية منها مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري بهدف الاستثمار في رأس المال البشري وتنمية الإنسان وترسيخ الهوية المصرية من خلال التنسيق بين جميع جهات الدولة في مختلف الأقاليم والمحافظات بما يسهم في خلق بيئة تعليمية تُدعم بناء قدرات الشباب.

التعريف بمحاور مبادرة بداية

كما قدمت الدكتورة جيهان الشوربجي نائب رئيس لجنة الاستدامة ومنسق الجامعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، خلال محاضرتها تعريفًا بمحاور المبادرة الرئاسية "بداية"، وأهمية المشاركة بين كافة قطاعات الدولة ودور الجامعات المصرية في تنفيذ أهداف المبادرة.

واستكمل الدكتور عبد الرحمن الطحاوي، استشاري التنمية المستدامة ونائب رئيس لجنة الاستدامة من الخارج، بعرض التحديات والفرص التي تواجه مشروعات الاستدامة، والجهود والاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة المصرية في سبيل تحقيق رؤية مصر 2030 ومقترحات لتفعيل المبادرات في الحياة اليومية والبيئة الجامعية، ودور الأفراد والمؤسسات في دعم هذه الجهود.