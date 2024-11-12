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تكثيف مكافحة الذباب وناقلات الأمراض بالعاشر من رمضان

تكثيف مكافحة الذباب
تكثيف مكافحة الذباب وناقلات الأمراض بالعاشر محافظة الشرقية

قالت الدكتورة هدى ناجى، مديرة الإدارة الصحية بمدينة العاشر من رمضان، إنها أعطت تعليمات للدكتورة هبة أشرف مديرة قسم المتواطنة وناقلات الأمراض بالإدارة بحملة للقضاء على اليرقات والحشرات البالغة والحشرات الطائرة والراحفة أيضا لضمان وجود بيئة صحية نظيفة وذلك طبقا لتعليمات الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

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تكثيف برنامج المقاومة لمكافحة البعوض 

وتنفيذا لذلك قامت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة البعوض البالغ والحشرات الطائرة، ومكافحة يرقات البعوض في أماكن التوالد، بمواتير الرش الأرضية، والذباب البالغ ويرقات الذباب علي تجمعات القمامة، والحشرات الزاحفة بالأسواق.

مقالب القمامة العمومية وتجمعاتها 

بالإضافة إلى دورات المياه، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، من خلال الرشاشات الظهرية، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، بجانب مكافحة القوارض الناقلة للأمراض، ومكافحة ذبابة الرمل علي جحور القوارض، 

التصنيف الحشري وانتشار الملاريا 

هذا بالإضافة إلى أعمال التصنيف الحشري للحفاظ علي المواطنين من انتشار الملاريا والفلاريا، مع الالتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع أحياء ومجاورات المدينة.

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الدكتور خالد عبد الغفار والمحافظ 

 وذلك تنفيذًا لتوجيهات  الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية وتزامنا مع المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان والتى كانت قد انطلقت فى الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2024

 

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