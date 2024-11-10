رئيس جامعة الفيوم يفتتح مسابقة الطالب المثالي لعام 2024-2025

افتتح الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى كليات الجامعة، اليوم الأحد، ينظم المسابقة الإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع إدارة النشاط الاجتماعي والأسر الطلابية، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

طلاب متميزون في الأنشطة الجامعية والدراسة الأكاديمية

وقال رئيس جامعة الفيوم، إن المسابقة تفرز عددًا من الطلاب المتميزين علميًا وأخلاقيًا، بالإضافة إلى التميز في الأنشطة الطلابية والمشاركة الفعالة في كافة الأحداث والمناسبات داخل الجامعة، وجميع الطلاب الذين تم تصعيدهم من الكليات للمشاركة على مستوى الجامعة على درجة عالية من التميز والإيجابية، وعليهم الاستفادة من خبرات وتجارب أساتذتهم، والتواصل الدائم معهم، والاستماع لنصائحهم، والتحلي بالصبر، وتنمية أفكارهم ليحققوا أهدافهم في المستقبل.

الهدف من المسابقة وإعداد المشاركين

وقال الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم، إن عدد الطلاب المشاركون 62 طالبًا وطالبة على مستوى الجامعة، وتهدف المسابقة بشكل مباشر لتنمية وعي الطلاب، وتوطيد أواصر المعرفة بينهم وإذكاء روح التنافس والولاء والانتماء بين طلاب الجامعة، وتبادل الخبرات والمهارات والمعارف بينهم.

المعايير التي تحكم المسابقة

فيما قال الدكتور وائل طوبار، رئيس لجنة تحكيم المسابقة، إن معايير التقييم تتمثل في الاختبار التحريري في الحاسب الآلي، والاختبار التحريري في المعلومات العامة، والعرض التقديمي والسمات الشخصية والمظهر العام والقدرة على إدارة الحوار، بالإضافة إلى التفوق العلمي وتقديرات السنوات السابقة والتنمية البشرية وخدمة المجتمع والثقافة العامة، والأنشطة الطلابية (في الكلية – في الجامعة – في الجامعات المصرية – الأنشطة علي المستوي الدولي ) وإجادة اللغة العربية، وإجادة اللغة الانجليزية.

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