جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية مجانية للمواطنيين بقرية المندرة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، قافلة طبية، بالوحدة الصحية بقرية المندرة، التابعة لمركزالفيوم، وشارك في القافلة مديرية الصحة والسكان، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، ضمن المبادرة القومية بداية جديدة لبناء الإنسان.

الخدمات الطبية التي قدمتها القافلة للمرضي المستهدفين في القرية

وقال الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن اليوم شهد تواصل القوافل الطبية ضمن المبادرة القومية بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية المندرة مركز الفيوم، وشارك فيها نخبة متميزة من الأطباء، في تخصص العظام، الأطفال، النساء والتوليد، وقد تم الكشف الطبي على جميع الحالات التي ترددت على الوحدة الصحية.

مشاركات وحدة مناهضة العنف ضد المرأة في القافلة

وتابع نائب رئيس جامعة الفيوم، أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة نظمت خلال القافلة، ندوة توعية بقضايا العنف ضد المرأة، تناولت مظاهر العنف ضد المرأة في الريف المصري وكيفية التعامل مع العنف اللفظي على وجه التحديد، وتاثير العنف اللفظي على تربية الأبناء، كما تم تناول ظاهرة الزواج المبكر واسبابها والمفاضلة بين استكمال البنت للتعليم وبين الزواج في سن مبكرة، وتم مناقشة مشاركة المرأة في تكاليف الحياه وإدارتها لبيتها ماليا، كما نظم فريق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، حملة لطرق الابواب تهدف إلي توعية أهل القرية بأشكال العنف ضد المرأة ومدى تأثيرها على المرأة والأسرة والمجتمع.

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