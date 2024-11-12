نائب محافظ سوهاج يترأس لجنة استئناف أعمال البناء بتشكيلها الجديد

عقدت اللجنة العليا لمراجعة واستئناف أعمال البناء بمحافظة سوهاج، اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد، برئاسة الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، وبحضور الدكتور أحمد قاسم، عميد كلية الهندسة بجامعة سوهاج، والمهندسة هبة عبدالحميد، وكيلة وزارة الإسكان، وعدد من أعضاء اللجنة من مختلف الجهات التنفيذية.

نائب المحافظ اختصاص الوحدات المحلية بالبت في استئناف أعمال البناء بعد تلافي الملاحظات

وفى إطار رؤية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم، انتهت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات الهامة التي من شأنها تسريع عملية استئناف أعمال البناء، ومن أبرزها اختصاص الوحدات المحلية بالبت في استئناف أعمال البناء بعد تلافي الملاحظات الواردة من جهاز التفتيش على أعمال البناء.

نائب محافظ سوهاج يترأس لجنة استئناف أعمال البناء بسوهاج بتشكيلها الجديد

وأكد نائب المحافظ، أن اللجنة تعمل على تسهيل الإجراءات المتبعة في استئناف الأعمال، بما يضمن تقليص مدة الانتظار للمواطنين الراغبين في استكمال بناء عقاراتهم وفقًا للضوابط القانونية، كما أشار إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود المحافظة لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع التنمية العمرانية في مختلف مناطق سوهاج.