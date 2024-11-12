جامعة سوهاج تنهي تحليل المخدرات لأكثر من 2000 طالب

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن المدن الجامعية أنهت على مدار خمسة أيام متتالية كشف تحليل المخدرات للطلبة والطالبات داخل المباني الخاصة بهم بعد انتهاء اليوم الدراسي لهم، وذلك بالتعاون مع مركز مكافحة المخدرات، حيث بلغ إجمالى الطلبة والطالبات الذين أجري عليهم تحليل المخدرات 2101 طالب وطالبة بالمدن الجامعية.

جامعة سوهاج تنهي كشف تحليل المخدرات لأكثر من ٢٠٠٠ طالب وطالبة بالمدن الجامعية

وقال الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تحليل المخدرات شرط من شروط القبول بالمدن الجامعية، وبناء على توجيهات رئيس الجامعة وحرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب ومنعًا للتزاحم الشديد أيام التسكين تم تأجيله لبعد التسكين، والهدف منه هو خلق بيئة صحية وآمنة حتى يتمكن كلًا من الطلبة والطالبات من التركيز على دراستهم وتحقيق أهدافهم الأكاديمية.

وقال حامد الخولى مدير عام المدن الجامعية ان تحليل المخدرات قد شمل جميع مبانى المدن الجامعية، وتم بناء على جدول زمنى، مشيرًا الي أن رؤساء المبانى والمشرفون بالمدن الجامعية يقومون بتوعية الطلاب حول مخاطر تعاطي المخدرات وتأثيرها السلبي على الحياة الأكاديمية والشخصية، من خلال تقديم المشورة اللازمة لهم وإقامة ندوات توعوية عن الإدمان.