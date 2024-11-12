الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط تشكيل عصابي بحوزتهم 50 كيس شابو ومبالغ مالية بمركز طهطا فى سوهاج

ضبط تشكيل عصابي للاتجار
ضبط تشكيل عصابي للاتجار فى المخدرات بسوهاج

ألقت رجال مباحث طهطا فى ضربة أمنية موجعة لتجار الكيف بناء على معلومات أكدتها التحريات السرية القبض على تشكيلا عصابيا به ثلاثة أشقاء وبحوزتهم عددا من أكياس الشابو ومبالغ مالية  تحرر المحضر اللازم بالواقعة.

مدير الأمن يتلقى إخطارا بضبط أربعة أشخاص وبحوزتهم عدد من أكياس الشابو 

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من العميد رأفت رشوان رئيس فرع بحث الشمال بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة طهطا بقيادة الرائد عبدالرحيم السمان المعاون الأول والنقيب احمد ابو حسوب والنقيب هيثم عبدالحميد عبدالحميد بضبط تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص بينهم ثلاثة اشقاء وهم احمد ع. ع. م. وشهرته الحناوى ٣٢ سنه ومحمود. ع. ع. ٢٨ سنه ومحمد ع. ع. ٣٧ سنه ومينا م.ش.ع. ٢٤ سنه  بشارع الرواسيل جميعهم مقيمون الساحل طهطا وبحوزتهم ٥٠ كيس شابو ومبلغ مالى.

خلال التحقيقات اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة وحيازة المخدرات 

وخلال التحقيقات والمواجهة  اعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة وحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهمين للنيابة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التحقيقات اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج المباحث الجنائية تجار الكيف تشكيلا عصابيا قسم شرطة طهطا للمخدرات مدير الأمن مدير المباحث الجنائية

الأكثر قراءة

براتب 8 آلاف ريال، فتح باب التقديم على وظائف للمصريين في السعودية

بعد فيديو طبيبة النساء، كيف تتعامل المستشفيات مع أطفال السفاح

انخفاض كبير فى سعر الجنيه الذهب، أقل من 30 ألف جنيه فى الصاغة

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 في الصاغة

شفت العصفورة، تعليق صادم من توفيق عكاشة على أزمة الطبيبة وسام شعيب بقضية حمل السفاح

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

شرط وحيد يمنع برشلونة من التعاقد مع محمد صلاح

10 سلع مصرية تخترق الاسواق الخارجية في 2024

منوعات

المزيد

رائد فضاء يوضح سبب دخول طاقم كرو 8 للمستشفى بعد عودتهم للأرض

باحثون يطورون روبوت ذكي لتنظيف المنازل والعمل في المصانع

الأسطورة واليوتيوبر، ما المبلغ الذي يتقاضاه مايك تايسون مقابل مواجهة جيك بول؟

تار بايت، ميلانيا ترامب ترفض لقاء السيدة الأولى، والسر درج ملابسها الداخلية

المزيد

خدمات

المزيد

براتب 8 آلاف ريال، فتح باب التقديم على وظائف للمصريين في السعودية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

بعد التحذير من منخفض السودان المدمر، ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أكلات تقوية مناعة طفلك وحمايته من الأمراض المعدية في الشتاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهارده" من 157 سنة، مولد مؤسس الطريقة الحامدية الشاذلية، الشيخ سلامة الراضي

فضائل سورة الحج وآراء العلماء في مكان نزولها والأحاديث الواردة فيها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (2 - 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads