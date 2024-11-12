ضبط تشكيل عصابي بحوزتهم 50 كيس شابو ومبالغ مالية بمركز طهطا فى سوهاج

ألقت رجال مباحث طهطا فى ضربة أمنية موجعة لتجار الكيف بناء على معلومات أكدتها التحريات السرية القبض على تشكيلا عصابيا به ثلاثة أشقاء وبحوزتهم عددا من أكياس الشابو ومبالغ مالية تحرر المحضر اللازم بالواقعة.

مدير الأمن يتلقى إخطارا بضبط أربعة أشخاص وبحوزتهم عدد من أكياس الشابو

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من العميد رأفت رشوان رئيس فرع بحث الشمال بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة طهطا بقيادة الرائد عبدالرحيم السمان المعاون الأول والنقيب احمد ابو حسوب والنقيب هيثم عبدالحميد عبدالحميد بضبط تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص بينهم ثلاثة اشقاء وهم احمد ع. ع. م. وشهرته الحناوى ٣٢ سنه ومحمود. ع. ع. ٢٨ سنه ومحمد ع. ع. ٣٧ سنه ومينا م.ش.ع. ٢٤ سنه بشارع الرواسيل جميعهم مقيمون الساحل طهطا وبحوزتهم ٥٠ كيس شابو ومبلغ مالى.

خلال التحقيقات اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة وحيازة المخدرات

وخلال التحقيقات والمواجهة اعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة وحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهمين للنيابة.

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