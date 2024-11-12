الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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سياسة

تحرك برلماني بعد واقعة طبيبة النساء والتوليد بكفر الدوار

النائبة سناء السعيد
النائبة سناء السعيد

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه لوزير الصحة والسكان، بشأن الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لطبيبة أمراض النساء والتوليد بكفر الدوار، تتحدث فيه عن أسرار مريضات وعدم احترام ميثاق الشرف والقسم.

فيديو طبيبة النساء والتوليد  

وأشارت النائبة إلى أن الطبيبة تحدثت عن حمل وإجهاض لبنات في عمر 14 سنة، دون زواج؛ مما يحدث خللا وتشكيكا في شرف بناتنا.

الإجراءات ضد طبيبة النساء والتوليد 

وطالبت عضو مجلس النواب، وزير الصحة، بالكشف عن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة وكيفية الحد من هذه الحوادث الفردية والتي تحدث قلقا وتشويها لمجتمعنا المصري.

الطبيبة وسام شعيب تتصدر محركات البحث

يشار إلى أن طبيبة النساء والتوليد، وسام شعيب،  تصدّرت قائمة الأكثر انتشارًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "إكس" و"فيسبوك"، خلال الساعات الأخيرة، بعد نشرها بثًا مباشرًا على حسابها الشخصي تضمن سرد مواقف تعرضت لها خلال عملها، بينها وقائع حمل غير شرعي، وأطفال ولدوا خارج إطار الزواج.

تفاصيل فيديو وسام شعيب

وتضمن الفيديو دعوتها لإجراء تحاليل DNA للأطفال لإثبات نسبهم، قبل أن تعود لاحقًا لتعتذر، قائلة إنها لم تقصد "التعميم".

ولاقى الفيديو الخاص بالطبيبة رواجًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، فيما دخلت قائمة "الترندات" بأكثر من وسم، أبرزها اسم "وسام شعيب"، فضلًا عن عبارات "التربية الإيجابية"، و"كفر الدوار"، و"شرف المهنة". 

كما أعلنت النقابة العامة للأطباء تلقيها شكاوى ضد الطبيبة، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلاله بالتشهير بالمرضى والتحدث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأعلنت النقابة إحالة الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية من شأنها الإساءة إلى المريض والمهنة معًا.

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