محامي طبيبة النساء بكفر الدوار: تم احتجازها بالقسم أثناء تحريرها محضر تشهير

قال أحمد جاد محامي الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد، صاحبة الفيديو المثير للجدل: إنه تقدم بشكوى للجهات المعنية؛ احتجاجًا على احتجاز موكلته دون سند قانوني، عقب توجهها لقسم شرطة كفر الدوار لتحرير محضر تشهير، ولكنها فوجئت باحتجازها داخل القسم.

وأوضح جاد، أن الطبيبة من حقها أن تقاضي كل الجهات التي تكلمت في حقها، بالوسائل المسموعة والمرئية والمكتوبة، دون حق أو استناد قانوني، حيث إن الطبيبة لم ترتكب أي مخالفة قانونية فيما بتثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا للمادة 306 التي تتضمن العيب أو السب أو القذف أو الطعن في الأفراد أو في العائلات، ولا يوجد شخص محدد تقدم بالشكوى في حقها، بأنها شهرت به.

عقوبة التشهير

وتابع جاد: إننا نستند للقانون الذي نص على أن هناك العديد من أنواع التشهير التي يطبق عليها القانون عقوبة التشهير على الشخص الذي قام بالجريمة، لذا نحرص على تقديم الأنواع التي يوجد بها التشهير والتي يعاقب عليها القانون المصري، وهي:

أولًا: السب البسيط وفيه يقوم المتهم بالجريمة باستخدام بعض الوقائع الكاذبة في حياة الشخص والترويج بها.

ثانيًا: السب العلني والذي يتم من خلال نشر معلومات خاطئة عن الشخص المراد التشهير به في مواقع الإنترنت.

ثالثًا: نشر الصور الجنسية الشخصية أو الإدلاء بالمعلومات الجنسية الكاذبة عن شخص ما عبر الوسائل الإلكترونية، أيضًا نشر معلومات شخصية أو صور أو فيديوهات حقيقية عبر الإنترنت ولكن بدون الحصول على إذن الشخص.

وأضاف "جاد"، أن المشرع قد استلزم فى مثل هذه الجرائم لتحريكها تقديم شكوى من المجني عليه فإن مفاد ذلك أن النيابة العامة لاتكون لها حرية اتخاذ ما تشاء من إجراءات تتعلق بالجريمة موضوع الشكوى إلا بعد التقدم بها.

من جانبها، أعلنت نقابة الأطباء عن تلقيها شكاوى عدة ضد الدكتورة وسام، متهمة إياها بالتشهير بمرضاها واستخدام ألفاظ وصور لا تليق بمهنة الطب.

وقد قررت النقابة إحالة الشكاوى إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق في القضية، مشددة على أن مثل هذه السلوكيات الفردية قد تسيء للمهنة وتزعزع الثقة بين الأطباء ومرضاهم.

وشددت النقابة على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة إذا ثبتت مخالفات تستدعي العقوبة، وقد تصل إلى شطب اسم الطبيبة من سجلات النقابة.