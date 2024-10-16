طريقة عمل بسكويت الشوفان، صحي وغير مكلف

طريقة عمل بسكويت الشوفان، من طرق البسكويت الصحية؛ والذي يصلح خلال اتباع أنظمة غذائية لإنقاص الوزن؛ لأن الشوفان هو أحد الحبوب الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية التي تقدم فوائد صحية عديدة.

طريقة عمل بسكويت الشوفان، في البيت، من الخطوات التي يمكنها أن توفر في الميزانية بشكل كبير، خاصة بالنسبة لمتبعي أنظمة الريجيم والرشاقة.

فيعد بسكويت الشوفان من أنواع البسكويت الصحية، التي تصلح كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية، لسد الشهية، دون زيادة في الوزن، إلا أنه يباع بأسعار قد لا تناسب الكثيرين، ولذلك تعلم طريقة عمل بسكويت الشوفان في البيت سيوفر في الميزانية بشكل كبير.



وحتى يمكنك الاستمتاع بوجبة خفيفة وصحية ومغذية بين الوجبات الرئيسية، نستعرض طريقة عمل بسكويت الشوفان، من مطبخ الشيف آسيا عثمان.

مقادير عمل بسكويت الشوفان:



3/4 كوب دقيق اسمر

3/4 كوب شوفان مطحون

1/2 كوب سكر بني

60 جرام زبدة لينة

4 ملعقة كبيرة لبن

1/2 ملعقة صغيرة بيكينج صودا

رشة ملح

بسكويت الشوفان

طريقة عمل بسكويت الشوفان

تخلط المكونات الجافة مع بعض.

تضاف الزبدة الطرية، ثم يمزج الكل بأطراف الأصابع؛ للحصول على خليط رملي.

يضاف الحليب تدريجيا – ملعقة ملعقة – ثم يلم العجين دون عجنه.

يغطى ويترك ليرتاح بالثلاجة، مدة 20 دقيقة كي يسهل فرده وتقطيعه.

يفرد على سطح نظيف بالنشابة، ثم يقطع الى دوائر، باستخدام قطاعة مستديرة.

يرص في صينية الفرن على ورق الخبز، ثم يطهى في فرن متوسط الحرارة مدة 12 دقيقة.

يترك ليبرد، ثم يوضع بوعاء محكم الغلق.

طريقة عمل عيش الشوفان الصحي



خبز الشوفان

وطريقة عمل عيش الشوفان، يعد من الطرق سهلة التحضير، ودائما يقدم الشيفات طريقة عمل عيش الشوفان، بأسهل خطوات، وأسرع وقت، بأقل مجهود، وأقل تكلفة.



وتقدم الشيف إلهام فتحي طريقة عمل عيش الشوفان، لكل ست تبحث عن طريقته، لحياة صحية، بدلا من انواع الخبز عالية السعرات الحرارية، كما أنه سهل التحضير وطعمه لذيذ.



مقادير عمل عيش الشوفان في البيت

كوب شوفان

2 كوب دقيق قمح كامل

ثلث كوب سكر بنى

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

معلقة خميرة

¾ كوب ملعقة ملح

ربع كوب زيت

بيضة

كوب ونصف لبن رايب أو زبادى خالى الدسم

طريقة عمل عيش الشوفان في البيت

قومى بتسخين الفرن، ثم قومى برش صينية بالزيت

فى طبق عميق إخلطي الشوفان والدقيق والسكر البنى والبيكنج بودر والملح، وقومى بخلط المكونات بالزيت

فى طبق عميق آخر إخلطى البيض مع اللبن الرايب بالمضرب السلك، وإحفظى ملعقة واحدة من خليط اللبن والبيض لدهن وجه الخبز

قومى بخلط اللبن الرايب والبيض إلى المكونات الجافة

قلبى جيدًا المكونات حتى تكون عجينة طرية

قومى بعجن العجينة جيدًا على سطح نظيف مرشوش بالدقيق، واتركيها لتتخمر

ضعى الخبز فى صينية الخبز المرشوشة بالزيت

إدهنى الوجه بملعقة اللبن الرايب والبيض، ورشى على الوجه رقائق الشوفان

قومى بخبز المكونات 30-35 دقيقة في درجة حرارة 200، حتى يصبح وجه الخبز ذهبى اللون.

أهم فوائد الشوفان، لصحة الجسم

وتستعرض الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، في السطور التالية أهم فوائد الشوفان:

تنظيم سكر الدم:

يساعد الشوفان على تحسين حساسية الأنسولين وتقليل التقلبات في مستويات السكر في الدم، مما يجعله خيارًا ممتازًا لمرضى السكري.

صحة القلب:

يحتوي الشوفان على بيتا جلوكان، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ضبط ضغط الدم: الألياف الموجودة في الشوفان تساهم في تنظيم ضغط الدم.

صحة الجهاز الهضمي:

الألياف الموجودة في الشوفان تعمل كملين طبيعي، مما يساعد على تخفيف الإمساك وتحسين حركة الأمعاء.

تقوية البكتيريا النافعة: يعزز الشوفان نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يساهم في صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.



إنقاص الوزن:

الألياف الموجودة في الشوفان تعطي شعورًا بالشبع لفترة أطول، مما يساعد على تقليل الشهية والتحكم في الوزن.