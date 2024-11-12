الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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حوادث

الداخلية تواصل عقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بمخاطر المخدرات

الداخلية تواصل عقد
الداخلية تواصل عقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية عقد لقاءات مع طلبة المدارس مرحلتى "الإعدادية - الثانوية" وكذا  طلبة الجامعات بمختلف محافظات الجمهورية للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية، وطرق الوقاية منها.

 

 كما تم عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط العديد من القضايا والتى توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدى لمحاولات ترويج المواد المخدرة.
  

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و يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات.. وقد لاقت تلك المبادرة إشادة وإستحسان القائمين والمشاركين بتلك الفعالية.

 

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الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المدارس والجامعات تعاطي المواد المخدرة ترويج المواد المخدرة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة

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