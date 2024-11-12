سقوط عنصر إجرامى بحوزته حشيش بـ 4 ملايين جنيه فى مدينة بدر

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عنصر إجرامى بحوزته 50 كيلو حشيش بقيمة 4 ملايين جنيه بدائرة قسم شرطة بدر.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة البحر الأحمر) بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش )، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ ( 4 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط مرتكبيها.

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