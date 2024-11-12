الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سقوط عنصر إجرامى بحوزته حشيش بـ 4 ملايين جنيه فى مدينة بدر

سقوط عنصر إجرامى
سقوط عنصر إجرامى بحوزته 50 كيلو حشيش بـ 4 ملايين جنيه

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عنصر إجرامى بحوزته 50 كيلو حشيش بقيمة 4 ملايين جنيه بدائرة قسم شرطة بدر.

ضبط 11 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة

ضبط 12 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة البحر الأحمر) بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش )، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ ( 4 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط مرتكبيها.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة جهود أجهزة وزارة الداخلية قسم شرطة بدر

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات إطلاق أعيرة نارية لسرقة محول كهرباء وقطع التيار عن إحدى قرى قنا

ضبط 12 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

سقوط هارب من حكم بالإعدام مختبأ داخل شقة بحلوان

الداخلية تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد بمشاركة 3505 منفذ ثابت ومتحرك

تعرف على آخر موعد لـ تقديم طلبات حج القرعة لعام 2025

ضبط 116 فرد خرطوش وفحص 62 سائقا للكشف عن المخدرات خلال حملات بالمحافظات

اليوم، ترحيل الطبيبة وسام شعيب للعرض على النيابة، و3 اتهامات في انتظارها

القبض على الطبيبة وسام شعيب بعد فيديو انتهاكها حق مريضة

الأكثر قراءة

براتب 8 آلاف ريال، فتح باب التقديم على وظائف للمصريين في السعودية

بعد فيديو طبيبة النساء، كيف تتعامل المستشفيات مع أطفال السفاح

انخفاض كبير فى سعر الجنيه الذهب، أقل من 30 ألف جنيه فى الصاغة

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 في الصاغة

شرط وحيد يمنع برشلونة من التعاقد مع محمد صلاح

شفت العصفورة، تعليق صادم من توفيق عكاشة على أزمة الطبيبة وسام شعيب بقضية حمل السفاح

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

10 سلع مصرية تخترق الاسواق الخارجية في 2024

منوعات

المزيد

رائد فضاء يوضح سبب دخول طاقم كرو 8 للمستشفى بعد عودتهم للأرض

باحثون يطورون روبوت ذكي لتنظيف المنازل والعمل في المصانع

الأسطورة واليوتيوبر، ما المبلغ الذي يتقاضاه مايك تايسون مقابل مواجهة جيك بول؟

تار بايت، ميلانيا ترامب ترفض لقاء السيدة الأولى، والسر درج ملابسها الداخلية

المزيد

خدمات

المزيد

براتب 8 آلاف ريال، فتح باب التقديم على وظائف للمصريين في السعودية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

بعد التحذير من منخفض السودان المدمر، ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أكلات تقوية مناعة طفلك وحمايته من الأمراض المعدية في الشتاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهارده" من 157 سنة، مولد مؤسس الطريقة الحامدية الشاذلية، الشيخ سلامة الراضي

فضائل سورة الحج وآراء العلماء في مكان نزولها والأحاديث الواردة فيها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (2 - 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads