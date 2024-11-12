القبض على 3 سائقي تكاتك لأداء حركات استعراضية بكورنيش الإسكندرية
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن أداء قائدى مركبات "توك توك" حركات إستعراضية بالإسكندرية معرضين حياة المواطنين للخطر.
تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا قيام عدد من قائدى مركبات "التوك توك" بحركات إستعراضية بطريق الكورنيش بالإسكندرية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبات "التوك توك" وقائديها، 3 أشخاص – مقيمين بالإسكندرية، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد المزاح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبات وقائديها.
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