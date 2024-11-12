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محافظات

محافظ القليوبية: الضرب بيد من حديد لمنع انتشار القمامة ومحاربة ظاهرة النباشين 

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته، فيتو

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية  أن انتشار القمامة وعدم الالتزام بقواعد النظافة تمثل إساءة كبيرة للمظهر الجمالي والحضاري، كما أن لها آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة المحيطة؛ موجهًا بأهمية التعاون المثمر بين كافة الجهات والضرب بيد من حديد لمنع انتشار القمامة في شوارع المحافظة وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصًا على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.

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محافظ القليوبية في جولة لمستشفيي بهتيم 

جاء ذلك خلال جولة لمحافظ القليوبية يرافقه اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشارع بهتيم، كما قام بجولة مفاجئة لمستشفى بهتيم المركزي بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطن وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات العلاج وإجراءات الصرف والتأكد من الانضباط الإداري بالمستشفى.

استهل المحافظ جولته بمتابعة أعمال النظافة بشارع بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة، وخلال الجولة لاحظ وجود تراكمات قمامة بشارع بهتيم، وقد وجه المحافظ شركة نهضة مصر برفع جميع تراكمات القمامة في الحال .

 

وخلال الجولة بشارع بهتيم اسكو وجه عطية بالقضاء على ظاهرة النبيشة من خلال رفع جميع الأشغال التابعة لديهم والمتمركزه على الأرصفة بشارع بهتيم أمام مجمع المدارس. 

وأكد محافظ القليوبية على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار حملات القضاء على ظاهرة النباشين ومداهمة أماكن تواجدهم، وإتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لعدم الإلتزام بقواعد النظافة حيث أنها تمثل إساءة كبيرة للمظهر الجمالي والحضاري للمدينة. 

واختتم المحافظ الجولة بتفقد مستشفى بهتيم المركزي لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات العلاج وإجراءات الصرف والتأكد من الانضباط الإداري بالمستشفى. 

حيث تفقد المحافظ بحضور مدير المستشفى عددًا من الأقسام المختلفة داخل المستشفى منها ( قسم الطواريء، قسم الاستقبال، قسم الرعايه  وقسم الحضانات، قسم النساء، صيدلية الطواريء)

واستمع المحافظ للمرضى المتواجدين داخل المستشفيات؛ للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بصورة لائقة، كما استفسر من المرضى عن وجود أي احتياجات لهم للعمل على توفيرها في الحال، مشددًا على ضرورة التزام الأطقم الطبية وطاقم التمريض بالعمل بنظام النوبتجيات ضمانًا لتقديم الخدمة الطبية على مدار الساعة. 

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية والجولات التفقدية المفاجئة للمنشآت الصحية بالمحافظة في أوقات مختلفة للتأكد من مدى الجاهزية 

وذلك بحضور كل من الأستاذ محمد علي نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة والأستاذ محمد حميدة نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة والمهندس عز الدين يحيي مدير عام فرع القاهرة الكبرى بشركة نهضة مصر.

 

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية مستشفى بهتيم محافظ القليوبية

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