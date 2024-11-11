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حوادث

مصرع طالب صدمه قطار في القليوبية

مصرع شاب بالقليوبية،
مصرع شاب بالقليوبية، فيتو

لقى طالب بكلية العلاج الطبيعي بجامعة الأهرام الكندية مصرعه أثناء عبوره شريط السكة الحديد أسفل الطريق الدائرى بنطاق مركز قليوب بمحافظة للقليوبية، تم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة، والتى أمرت بالتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها، وسؤال أهلية المتوفي. 

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مصرع شاب صدمه قطار بالقليوبية


وكان اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من المقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقيه اشاره من النجدة يفيد ببلاغ بوفاة شاب صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد أسفل الطريق الدائري. 


وانتقل على الفور مباحث المركز، وبالفحص تبين أنه شاب يدعى " يوسف خ.ع.ج" 19 سنة طالب بالفرقة الأولى بكلية العلاج الطبيعى بجامعة الأهرام الكندية، ومقيم كفر منصور دائرة مركز طوخ.


وتم التحفظ على الجثة بالمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.

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