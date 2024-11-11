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الكشف على 233 مواطن في قافلة طبية بجامعة بنها في القليوبية

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

نظمت جامعة بنها قافلة طبية بقرية كفر الحصة، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان".

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جامعة بنها  تنظم قافلة طبية بالقليوبية 


جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتنسيق وتنظيم رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وتمت القافلة بإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.

وشارك في القافلة أطباء في تخصصات الباطنة العامة، والأطفال، والعظام، وتم الكشف علي 233 حالة تنوعت ما بين 76 حالة باطنة، و68 حالة أطفال، و89 حالة عظام، وصرف العلاج مجانًا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية.

 

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