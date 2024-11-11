مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق"شبرا ـ بنها" الحر

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق "شبرا ـ بنها" الحر بمحافظة القليوبية.

تم اخطار اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أسماء المصابين في حادث تصادم شبرا بنها الحر

وضمت أسماء المصابين كل من: مصطفى جوده عراقى اسماعيل السن 52 سنة نجار مسلح ومقيم منشية النور ومصاب بكسر بالذراع الأيمن، وعبدالله عبدالفتاح رمضان السن 58سنة نجار مسلح ومقيم منشية النور بنها، ومصاب كسور متفرقه بالجسم، ورفعت خليفه محمد أبو الغيط السن 75سنة حداد مسلح، ومقيم كفر الحمام مركز بنها، ومصاب بكسور متفرقه بالجسم، وائل شحاته السيد حمدى 42 سنة نجار مسلح ومقيم كفر الحمام، وطارق محمد إبراهيم سعد 33 سنة نجار مسلح ومقيم ذات العنوان.

بالإضافة إلى رفعت بدير إبراهيم 54 سنة نجار مسلح، ومقيم الحرس الوطنى بنها، والسيد عبدالله السيد 53 سنة نجار ومقيم منشيه النور، وصلاح مجاهد مرزوق 51 سنة نجار ومقيم منشيه النور، وأحمد رضا جودة 32 سنة نجار مسلح ومقيم ذات العنوان، وفصيح عبدالرحمن سيف 53 سنة نجار مسلح، ومقيم عزبة أبو مرعي مصاب كدمات وسحجات بانحاء متفرقه بالجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي، لتلقي العلاج، فيما تجمع أقارب المصابين حول المستشفى للاطمئنان على زملائهم المصابين في الحادث، وجرى رفع آثار الحادث، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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