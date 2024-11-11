الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق"شبرا ـ بنها" الحر

مصرع شخصين وإصابة
مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق "شبرا ـ بنها" الحر بمحافظة القليوبية.
 تم اخطار اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع طالب صدمه قطار في القليوبية

بـ 152 جنيها للطبق، القليوبية تدفع بسيارات بيض المائدة بأسعار مخفضة

أسماء المصابين في حادث تصادم شبرا بنها الحر 

وضمت أسماء المصابين كل من: مصطفى جوده عراقى اسماعيل السن 52 سنة نجار مسلح ومقيم منشية النور ومصاب بكسر بالذراع الأيمن، وعبدالله عبدالفتاح رمضان السن 58سنة نجار مسلح ومقيم منشية النور بنها، ومصاب كسور متفرقه بالجسم، ورفعت خليفه محمد أبو الغيط السن 75سنة حداد مسلح، ومقيم كفر الحمام مركز بنها، ومصاب بكسور متفرقه بالجسم، وائل شحاته السيد حمدى 42 سنة نجار مسلح ومقيم كفر الحمام، وطارق محمد إبراهيم سعد 33 سنة نجار مسلح ومقيم ذات العنوان.

بالإضافة إلى رفعت بدير إبراهيم 54 سنة نجار مسلح، ومقيم الحرس الوطنى بنها، والسيد عبدالله السيد 53 سنة نجار ومقيم منشيه النور، وصلاح مجاهد مرزوق 51 سنة نجار ومقيم منشيه النور، وأحمد رضا جودة 32 سنة نجار مسلح ومقيم ذات العنوان، وفصيح عبدالرحمن سيف 53 سنة نجار مسلح، ومقيم عزبة أبو مرعي مصاب كدمات وسحجات بانحاء متفرقه بالجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي، لتلقي العلاج، فيما تجمع أقارب المصابين حول المستشفى للاطمئنان على زملائهم المصابين في الحادث، وجرى رفع آثار الحادث، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اللواء عبدالفتاح القصاص بنها الجامعي طريق شبرا شبرا بنها الحر شبرا بنها مستشفي بنها الجامعي

مواد متعلقة

مصرع طالب صدمه قطار في القليوبية

الكشف على 233 مواطن في قافلة طبية بجامعة بنها في القليوبية

مدير تعليم القليوبية: لا تهاون مع المقصرين وتشجيع العناصر الجادة

القليوبية تفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المعلمة القدوة

الأكثر قراءة

سعر الدولار في 5 بنوك اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024

شرط إيجاريا قبل القدوم إلى القاهرة لـ الانضمام إلى الزمالك

التعليم تكشف السبب وراء قرار استعادة التابلت من طلاب الثانوية (فيديو)

شبورة وأمطار، الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

كان نازل يصلي الفجر، مصرع طبيب سقط من باب "الأسانسير" في بورسعيد

النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا فى فيديو لـ طبيبة تنتهك فيه حقوق المريضات

لسنا أقل من المغرب، حسام حسن، أسعى للتأهل للمونديال وتحقيق إنجاز جديد

بعد تسريب فيديو يسب الريدز، إيقاف حكم مباراة ليفربول وأستون فيلا (فيديو)

منوعات

المزيد

مصرع 7 أفراد من أسرة واحدة في انهيار صخري شمال اليمن

بسبب نكتة، جدل في الصين من تزايد وتيرة السخرية من الرجال

الأمير هاري يعلق على عدم حضوره احتفالات "الأحد التذكاري"

إرسال رائد فضاء هندي بصاروخ أمريكي للمحطة الدولية في 2025

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الإثنين 11- 11- 2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس اليوم الاثنين 11-11-2024 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلية

أسعار السكر اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام كولر مع الأهلي في عيد ميلاده الـ64 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضياع المفتاح في المنام وعلاقته بالثروة والسلطة والرزق الوفير

كيف تكون الجنة ميراثا؟، تفسير الشعراوي للآية 85 من سورة الشعراء

تفسير حلم الحريق بالمنام وعلاقته بالترقية فى العمل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads