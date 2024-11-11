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المؤبد لسائق لاتهامه بخطف وهتك عرض ربة منزل بالقليوبية

جنايات بنها، فيتو
جنايات بنها، فيتو

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد لسائق موتسيكل لاتهامه بخطف وهتك عرض ربة منزل بمدينة طوخ في محافظة القليوبية.

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جنايات بنها تحكم علي متهم بهتك عرض ربة منزل بالقليوبية 
عقدت المحكمة برئاسة السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبدالحميد، وخالد على إبراهيم على، والمستشار احمد عمر محمد حسين، ووكيل النيابة محمد عبدالرحمن وأمانة سر محمد فرحات.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٧٣٥٩ /٢٠٢٣ جنح مركز طوخ والمقيدة برقم ٢٣٨٦ لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال بنها، بأن المتهم  خالد عليمي فتحي سائق موتسيكل بأنه يوم٢٢/٣/٢٠٢٣ بدائرة مركز طوخ  بمحافظة القليوبية، خطف بالإكراه المجني عليها،"ر.ا.ع" بأنه وحال استقلالها الدراجة الآلية قيادة المتهم لتوصيلها لوجهتها انحرف بها لطريق نأي بعيدًا عن أعين المارة مباعد بينها وبين ذويها.

وأوضح أمر الإحالة، بأن اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر بالقوة والذي ما إن ظفر بها على إثر ارتكاب جريمته محل الاتهام.

وتابع أمر الإحالة بأن المتهم أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأوضحت المجني عليها  بتحقيقات المباحث، أنها وحال استقلالها الدراجة الآلية رفقة المتهم لتوصيلها لوجهتها وايان سيرهما بالطريق انحرف المتهم لطريق نائي بعيدًا عن أعين المارة وتوقف بدراجته الآلية ففطنت لأمره وحاولت القرار إلا أن المتهم أمسك بها متعديا عليها بالضرب لشل مقاومتها وما أن ظفر بها حتى حر عنها ملابسها الخارجية وحسر عن نفسه ملابسه وتعدى عليها كما هو مبين بالتحقيقات، إبان الواقعة وعزت قصد المتهم التعدي عليها جنسيا.

 

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