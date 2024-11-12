حريق فى مزرعة الصرف الصحى بسوهاج
شب حريق صباح اليوم هائل فى الحشائش بمزرعة الصرف الصحى بالناحية القبلية على الطريق الصحراوى سوهاج البحر الاحمر بقرية الكولة بمركز اخميم على مساحة ١٠ فدان تقريبا، للمرة الرابعة.
وجارى السيطرة على الحريق حيث تم الدفع بــ ٤ سيارات اطفاء كما تم الدفع بـ ٨ سيارة مياه تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.
كانت الاجهزة الامنية بسوهاج تلقت بلاغا من ادارة الحماية المدنية بسوهاج بلاغا بنشوب حريق بهيش وحشائش الاخشاب بمزرعة الصرف الصحى بالناحية القبلية للطريق الصحراوى سوهاج _ البحر الاحمر بقرية الكولة على مساحة ١٠ فدان تقريبا
وجارى السيطرة على الحريق حيث تم الدفع بـ ٤ سيارات اطفاء وتم الدفع بعدد ٨ سيارة مياه تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكذا مشاركة الاهالي بعدد ٣ لودر كبير وذلك بحضور نقطة شرطة الكوله وجارى تحرير محضر بالواقعة
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