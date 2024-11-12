إصابة مشرفة حضانة خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في سوهاج

شهد مركز البلينا نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة واحدة حيث أصيبت مشرفة حضانة بطلق ناري بالكتف والقدم نقلت على إثرها لمستشفى سوهاج الجامعى الجديدة لتلقى العلاج وأخطرت الجهات الأمنية التي تمكنت من ضبط طرفيها والسلاح المستخدم .



تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من وحدة مباحث البلينا نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية طرفيها كل من:

" طرف أول "

1- محمود ك ع- سن 20 عامل مصابًا " جرح رضي بفروة الرأس "

2- شقيقه عاصم سن 30 عامل

" طرف ثان "

1- كامل ع ا ح- سن 61 مزارع

2- رشا.ك سن 37 مشرفة بحضانه خاصة مصابه " رش خرطوش بالكتف والقدم اليمني "

وتم نقلها لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية.

القوة الامنية تتمكن من ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم

تمكنت القوة الأمنية بمركز شرطة البلينا من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول السلاح المستخدم حيث تبادلا الاتهامات بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الأول بإطلاق عيار من السلاح المضبوط بحوزته مما نجم عنه إصابة الثانية من الطرف الثاني بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل المتهمين للنيابة.





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