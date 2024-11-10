محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير وتجميل الحديقة العامة 

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال تطوير وتجميل الحديقة العامة أمام الثانوية العسكرية والمنطقة المحيطة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والدكتورة إيناس محمد مستشار المحافظة للتجميل والتشجير، وعلى لطفي رئيس حي شرق سوهاج، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحسين المظهر الجمالي وتعزيز الخدمات العامة للمواطنين.

شملت جولة المحافظ تفقد أعمال تطوير منطقة محيط ميدان الثقافة بداية من الحديقة العامة أمام الثانوية العسكرية، وحتى ميدان جمال عبد الناصر أمام بنك الإسكندرية، حيث يتم العمل على تطوير مساحة تبلغ نحو 8000 متر مربع، وتتضمن تطوير الحديقة العامة أمام الثانوية العسكرية، فضلًا عن تحسين الأرصفة، والمسطحات الخضراء، ورفع كفاءة ميدان جمال عبد الناصر، الذي تبلغ مساحته حوالي 1400 متر مربع.



واستمع المحافظ إلى شرح مفصل حول الأعمال الجارية، والتى تشمل تنفيذ بنية تحتية حديثة باستخدام مواد متطورة مثل البازلت والحجر الرخامي والانترلوك، فضلًا عن إقامة أسوار من المباني والحديد لحماية الحدائق، إضافة إلى تجاليد من الحجر الفرعوني والحراري، وتركيب برجولات ومقاعد انتظار، وزراعة الأشجار والزهور والعشب الأخضر، مما يساهم في توفير بيئة صحية وجمالية للمواطنين.



وأشار "سراج" إلى أن هذه الأعمال جزء من خطة المحافظة لتطوير المساحات العامة والميادين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة في سوهاج، ويعزز من المظهر الحضاري للمدينة.