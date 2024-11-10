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محافظ سوهاج يعلن إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات لمنتفعي التأمين الصحي

مستشفى الهلال للتأمين
مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج

 أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات المتميزة لمنتفعي التأمين الصحي، وذلك في إطار خطة  تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في وقت تشهد فيه المحافظة تطويرًا شاملًا للمنظومة الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لتوفير أفضل الخدمات الطبية لمواطني سوهاج.

 

محافظ سوهاج يعلن عن إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات لمنتفعي التأمين الصحي 

 وأوضح الدكتور محمد خلف مدير عام فرع سوهاج للتأمين الصحي، أن الخدمات الجديدة شملت "تطوير قسم الحضانات والمبتسرين بمستشفى الهلال، حيث تم إضافة 10 حضانات جديدة ليصل إجمالي عدد الحضانات في المستشفى إلى 18 حضانة، مما يساهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية للأطفال المبتسرين، كما تم تجهيز الوحدة بأجهزة طبية حديثة تشمل جهاز سيرفو وكبسولة، وخمسة أجهزة C PAP، عن طريق التبرع، وقد تم استحداث قسم للأشعة التداخلية بالمستشفى، وتعاقد الفرع مع نخبة من أساتذة الجامعات المتخصصين لتقديم خدمات مثل " حقن أورام الكبد وأخذ عينات الأورام.

 

وفي إطار تعزيز الخدمات الصحية، تم أيضًا افتتاح عدد من اللجان الطبية المتخصصة التي ستساعد في تقديم الرعاية الصحية الدقيقة للمواطنين في مختلف التخصصات منها " لجنة زرع القرنية، لجنة جراحة الأوعية الدموية، ولجنة أمراض الدم للكبار، بالإضافة إلى تحديث اللجان الطبية القائمة، كزراعة القوقعة، وأورام الكبد، وأورام الثدي، ولجنة نقص هرمون النمو، لتقديم خدمة شاملة ومنتظمة للمنتفعين، كما تم افتتاح مراكز خدمة العملاء لتغطي جميع العيادات والمراكز الصحية في المحافظة، ومركز خدمة العملاء بمستشفى الهلال، مما يسهل على المنتفعين الحصول على الخدمات بكل يسر وسهولة.

وتماشيًا مع خطط التوسع في خدمات التأمين الصحي، تم افتتاح 3 مراكز لإصدار البطاقات والإحصاء في "جرجا، أخميم، وطهطا"، مما يسهم في تخفيف الازدحام وتيسير الإجراءات على المنتفعين، بعد أن كانت هذه الخدمة تقتصر على المقر الرئيسي فقط منذ أكثر من 18 عامًا.

وأكد محافظ سوهاج أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتوفير رعاية صحية متميزة لجميع المنتفعين بالتأمين الصحي في المحافظة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات جزء من خطة المحافظة لتطوير القطاع الصحي، وتلبية احتياجات المواطنين.

 

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