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رياضة

تصفيات شمال إفريقيا للناشئين، منتخب مصر يتأخر أمام المغرب 1-0 بالشوط الأول

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 أمام نظيره منتخب المغرب، بتأخر الفراعنة الصغار بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن بالعاصمة المغربية في الجولة الإفتتاحية من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لـأمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة 

اللاعب إسماعيل رقم 20 في الدقيقة 35 من تسديدة قوية بيسراه سكنت على يسار حارس المنتخب المصري.

جاء الهدف بعد عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء حاول مدافع مصر تشتيت الكرة ولكن تابعها إسماعيل لاعب منتخب المغرب وسدد كرة قوية على يسار الحارس عمرو عادل

تشكيل منتخب مصر أمام المغرب 

كان الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، أعلن تشكيلة الفراعنة الصغار لمواجهة المغرب، في الجولة الإفتتاحية من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة 

وبدأ منتخب مصر مباراته أمام المغرب بتشكيل مكون من:

عمرو عبد العزيز - حمزة الدجوي - أدهم فريد - باسل مدحت - بلال عطية - أدم محمد - محمد أبو ليلة - محمد إبراهيم - عبد العزيز لزغبي - إبراهيم زهير - محمد أنس.

تشكيل منتخب مصر، فيتو
تشكيل منتخب مصر، فيتو

ويبدأ منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، تصفيات شمال إفريقيا للناشئين التي تقام على الأراضي المغربية، والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة، بمواجهة نظيره المغربي، ويتأهل لبطولة أمم إفريقيا للناشئين، المنتخبين صاحبا المركزين الأول والثاني فقط في التصفيات.

منتخب مصر حامل لقب دورة شمال إفريقيا للناشئين مواليد 2008

وكان منتخب مصر الناشئين مواليد 2008 بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، توج بطلا لدورة شمال إفريقيا التي أقيمت في الجزائر في شهر أبريل الماضي،، وجاءت نتائجه في البطولة على النحو التالي:

المباراة الأولى: مصر × تونس 1-1

المباراة الثانية: مصر × ليبيا 2-1

المباراة الثالثة: مصر × المغرب 3-1

المباراة الرابعة: مصر × الجزائر 1-1

مران منتخب الناشئين أمس السبت، فيتو
مران منتخب الناشئين إستعدادا لمواجهة المغرب، فيتو

وتنطلق تصفيات شمال أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر المقبلين.

ويلتقي منتخب مصر مع الجزائر بعد لقاء المغرب، ويخوض ثالث مبارياته أمام تونس، ثم يختتم التصفيات بمواجهة ليبيا.

الجهاز الفني لمنتخب الناشئين

ويترأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكاس مديرًا فنيًّا، ووليد مهدي مديرًا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، ورامي عادل مدربًا مساعدًا، وأحمد فوزي مدربًا للحراس، والدكتور علاء الجوهري مدربًا للأحمال،  ومحمد الصايغ منسقًا إعلاميًّا، وكريم حزين إداري، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

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