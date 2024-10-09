أحمد الكأس يعلن تشكيل منتخب 2008 لودية منتخب روسيا

منتخب 2008، أعلن الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008، بقيادة أحمد الكاس تشكيلة الفريق لمواجهة نظيره منتخب روسيا، التي تنطلق بعد قليل على ملعب استاد الإسكندرية.

تشكيل منتخب ٢٠٠٨ امام روسيا

ويبدأ منتخب مصر مواليد 2008 مباراته أمام نظيره الروسي بتشكيل مكون من:

عمرو عادل

حمزة الدجوي

محمد جابر

ادهم فريد

مهند الشامي

باسل مدحت

عمر العدوي

إبراهيم عمرو

محمد شحاتة

بلال عطية

حمزة عبد الكريم

منتخب 2008 يتعادل مع الكويت

انتهت مباراة منتخب الناشئين مواليد 2008 أمام نظيره منتخب الكويت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الإسكندرية الإثنين الماضي، في افتتاح الدورة الودية بالإسكندرية.

وسجل هدف منتخب مصر اللاعب محمد طارق.

وجاءت المباراة في إطار استعدادات منتخب الناشئين لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة، والتي تنطلق في المغرب الشهر المقبل.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008، بقيادة أحمد الكأس تشكيلة الفريق لمواجهة نظيره منتخب الكويت، التي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية، وضمت تشكيلة الفراعنة الصغار ثلاث لاعبين محترفين إثنين في إيطاليا ومحترف في بلجيكا.

حرص أحمد الكاس على تحفيظ اللاعبين بعض الجمل الفنية قبل ودية روسيا اليوم واستمر المران ساعة ونصف الساعة.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب 2008

يضم الجهاز الفني لمنتخب مواليد 2008 كلا من، أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.