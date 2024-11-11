الأمن يكشف حقيقة استغلال أهلية قائد سيارة نفوذهم في التهرب من واقعة وفاة طبيب

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة واقعة اصطدام قائد سيارة بـ طبيب والتسبب فى وفاته وإدعائه بعدم إتخاذ الإجراءات القانونية بشفافية والزعم بتلاعب أهليته بالقانون لنفوذهم.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن واقعة اصطدام قائد سيارة بشقيق صاحب الحساب بالقليوبية، مما أدى لوفاته.. وادعائه بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشفافية والزعم بتلاعب أهليته بالقانون لنفوذهم.



و بالفحص تبين أنه بتاريخ 2/11/2024 تلقى قسم شرطة ثان العبور بمديرية أمن القليوبية بلاغا من الأهالى باصطدام سيارة بشخص ووفاته.

وبالانتقال تبين أنه حال سير سيارة قيادة ( طالب بإحدى الكليات – مقيم بدائرة القسم) بمحل الواقعة قام بتخطى إحدى السيارات واصطدم بالمجنى عليه "شقيق صاحب الحساب" (طبيب – مقيم بدائرة القسم) مما أدى لوفاته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الحادث والتحفظ على السيارة وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة عن طريق الخطأ.

وبسؤال شقيق المتوفى الثانى ( حاصل على بكالوريوس هندسة – مقيم بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة) اتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاة شقيقه.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.



كما تبين من الفحص عدم صحة ما جاء بالمنشور بشأن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشفافية والزعم بتلاعب أهليته بالقانون لنفوذهم.

وأكدت التحريات أن والد مرتكب الواقعة موظف بالمعاش ولا يشغل أى منصب يمثل نفوذا وفقًا لتلك المزاعم، كما تبين قيام صاحب الحساب بالادعاء الكاذب بهدف زيادة نسب المشاهدة لصفحته على مواقع التواصل الاجتماعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب.

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