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حوادث

26 حكما ضده، التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة عن واقعة لاعب منتخب مصر السابق علي غزال

على غزال
على غزال

كشفت التحقيقات الأولية فى واقعة ضبط على غزال لاعب مصر السابق، بأنه صادر ضده أحكام قضائية فى وقائع نصب واحتيال على بعض المواطنين.

 

صحيفة الحالة الجنائية لـ على غزال

وأوضحت التحقيقات، أن اللاعب على غزال، صدر ضده أحكام قضائية من محكمة التجمع الأول بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، بالإضافة إلى أنه متهم فى قضايا أخرى قيد التحقيقات مازالت تحت تصرف النيابة العامة، وبلغ إجمالى الأحكام 26 حكمًا قضائيًا.

قامت مأمورية أمنية بترحيل لاعب منتخب مصر السابق على غزال إلى نيابة القاهرة الجديدة لتولى التحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه بارتكاب وقائع نصب واحتيال على المواطنين.

 

التحقيقات تكشف تفاصيل جديد عن واقعة على غزال لاعب مصر السابق 

 

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بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا لاتهام اللاعب بالنصب والاحتيال، والذي قال المدعي فيها أن الأخير أنشأ بمعاونة آخر، شركة للتجارة والتصدير ويقوم بتحصيل الأموال.

وكان قسم شرطة التجمع تلقى بلاغات تتهم اللاعب بالنصب والاحتيال، وقال المدعون في البلاغات إن الأخير أنشأ بمعاونة شخص آخر، شركة للتجارة والتصدير، وأنه كان يقوم بتحصيل الأموال منهم لاستثمارها.

وأضاف المدعون أن المتهمين تحصلا منهم على مبالغ مالية بلغت 7 ملايين و308 آلاف جنيه مصري بحجة توظيفها في التجارة والحصول على أرباح شهرية.

 

وعقب ذلك سدد المشكو في حقهما الأرباح لفترة لكسب ثقة عملائهما، وتوقف اللاعب عقب ذلك عن سداد الأرباح الشهرية في شهر 12 لسنة 2022، وعند مطالبة المبلغين بالمبالغ المستحقة لهم، أصدر لهم شيكات ثم عقب ذلك أخذها منهم وأفهمهم أن المنوط به التوقيع على الشيكات هو شريكه الثاني.

وأكمل المبلغون أن الشخص الثاني جمع الشيكات منهم، وأصدر شيكات لهم وعندما طالبوا بأموالهم رفض المتهمان السداد، وعندما توجه المبلغون لمقر الشركة بالتجمع الخامس للمطالبة بحقوقهم، أغلقا الشركة وقاما بتصفية الأعمال، ولم يتمكن الضحايا من الوصول إلى اللاعب وشريكه.

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط لاعب منتخب مصر السابق علي غزال لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين مقابل استثمارها بعائد مادي بمنطقة التجمع الأول.

 

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