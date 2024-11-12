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اقتصاد

اليوريا مخصوص ترتفع 833 جنيها، تعرف على أسعار الأسمدة بالأسواق

أسعار الأسمدة في
أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار الأسمدة اليوم، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

 

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر النترات واليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

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أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو 

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 19715.7 جنيه للطن، بارتفاع 231 جنيهًا في الطن، وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص ما بين 10500 جنيه و25 ألف جنيه.

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 9869.7 جنيه للطن، بانخفاض 232 جنيهًا في الطن وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي ما بين 4700 جنيه و20 ألف جنيه.

 

أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر سلفات النشادر 20.6% نحو 14791 جنيهًا، بارتفاع 350 جنيهًا في الطن، وتراوح سعر طن سلفات النشادر 20.6% ما بين 3200 جنيه و23 ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو 

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 20981.5 جنيه للطن، بارتفاع 833 جنيهات عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص ما بين 11 ألف جنيه و26 ألف جنيه.

 

أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 10483.6 جنيه للطن، بانخفاض 443 جنيهًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي ما بين 1900 جنيه و20 ألف جنيه.

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طن اليوريا مخصوص يتراجع 2005 جنيهات، أسعار الأسمدة في الأسواق

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تباين أسعار الأسمدة في الأسواق

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