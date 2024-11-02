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اقتصاد

ارتفاع المخصوص وانخفاض كبير في العادي، تباين أسعار الأسمدة في الأسواق

أسعار الأسمدة في
أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

تباين أسعار الأسمدة اليوم، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

 

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر النترات واليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

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أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 20200 جنيه للطن، بارتفاع 762 جنيهًا في الطن، وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص ما بين 14 ألف جنيه و22 ألف جنيه.

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 8669 جنيهًا للطن، بانخفاض 566 جنيهًا في الطن وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي ما بين 4700 جنيه و20 ألف جنيه.

 

أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر سلفات النشادر 20.6% نحو 13636 جنيها للطن، بانخفاض 770 جنيهًا في الطن، وتراوحت أسعار طن سلفات النشادر 20.6% ما بين 5 آلاف جنيه و16 ألف جنيهًا.

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أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 21200 جنيهًا للطن، بارتفاع 930 جنيهًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص ما بين 15 ألف جنيه و23 ألف جنيه.

 

أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 9843.3 جنيه للطن، بانخفاض 126.5 جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي ما بين 4800 جنيه و20 ألف جنيه.

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بشرى للمزارعين، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة بالأسواق

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طن اليوريا العادي يتراجع 1080 جنيهًا، تباين أسعار الأسمدة في الأسواق

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