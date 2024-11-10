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اقتصاد

تباين أسعار الأسمدة في الأسواق

أسعار الأسمدة في
أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار الأسمدة اليوم، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. 

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر النترات واليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

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أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو 

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 21384.6 جنيه للطن، بارتفاع 1085 جنيهًا في الطن، وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص ما بين 14 ألف جنيه و25 ألف جنيه.

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 9411 جنيهًا للطن، بانخفاض 1925 جنيهًا في الطن وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي ما بين 4700 جنيه و20 ألف جنيه.

أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر سلفات النشادر 20.6% نحو 14066.6 جنيه، بانخفاض 1933.5 جنيه في الطن، وتراوح سعر طن سلفات النشادر 20.6%  ما بين 10200 جنيه و16 ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو 

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 22153.8 جنيه للطن، بارتفاع 1154 جنيهًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص ما بين 15 ألف جنيه و26 ألف جنيه.

أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 10776 جنيهًا للطن، بارتفاع 2424 جنيهًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي ما بين 4800 جنيه و20 ألف جنيه.

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