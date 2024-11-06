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جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي إبشواي

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بجامعة الفيوم، فيتو

قال الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم إن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظم  قافلة شاملة لخدمة أهالي قرية ابوكساه مركز إبشواى والقرى والعزب المجاورة لها، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وكلية الطب، وكلية طب الأسنان، ومركز الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلى بالجامعة، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، ومديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، بمقر الوحدة الصحية بالقرية.

خدمات القافلة الطبية

فيما قال الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم، إن القافلة الطبية وقعت الكشف الطبي علي   1750 حالة من أهالي قرية ابوكساة والقرى المجاورة لها، منهم 347 حالة في تخصص الباطنة 138 حالة أسنان و397 حالة أطفال و334 رمد، و344 حالة جلدية و 190 حالة نساء وتوليد.

مساهمات وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

وأضاف نائب رئيس جامعة الفيوم، أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، نظمت خلال القافلة  حملة توعية بقضايا العنف ضد المرأة وشارك في التوعية الدكتورة نهير الشوشاني مدير الوحدة،  وتناولت حملة التوعية لأهل القرية قضايا العنف ضد المرأة، وتم مناقشة مظاهر العنف ضد المرأة في الريف المصري وكيفية التعامل مع العنف اللفظي على وجه التحديد، وتاثير العنف اللفظي على تربية الابناء، كما تم تناول ظاهرة الزواج المبكر وأسبابها والمفاضلة بين استكمال البنت للتعليم وبين الزواج في سن مبكرة، وتم مناقشة مشاركة المرأة في تكاليف الحياة وإدارتها لبيتها ماليا، كما تم توعية أهل القرية بأشكال العنف ضد المرأة ومدي تأثيرها علي المرأة والأسرة والمجتمع.

مشاركة مركز الخدمة العامة وتنمية المجتمع

وأشار نائب رئيس جامعة الفيوم، الي أن مركز الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلي بالجامعة شارك خلال فعاليات القافلة في توزيع  50 بطانية على عدد من السيدات الأرامل والمستحقين، بمناسبة قدوم فصل الشتاء.

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