افتتاح قسم العناية المركزة بمستشفى جهينة المركزي في سوهاج

قام اليوم الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بإفتتاح قسم العناية المركزة بمستشفى جهينة المركزي بإجمالي 12 سرير عناية، في خطوة هامة نحو النهوض بالخدمة الصحية المقدمة بالمستشفي لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين بالمركز.

افتتاح قسم العناية المركزة بمستشفى جهينة المركزي بسوهاج



ومن جانبه أكد "دويدار" علي السعي قدمًا نحو النهوض بجميع الخدمات الصحية بجميع مستشفيات المحافظة، لافتًا إلى الدعم الكامل والإهتمام البالغ للقيادة السياسية بالقطاع الصحي بالمحافظة، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها رفع مستوى الخدمة الطبية وكفاءة المستشفيات.

وأوضح أن من بين تلك الإجراءات توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة سوهاج ومديرية الصحة لدعم المستشفيات بالتخصصات الهامة والمساهمة في التدريب والتعليم الطبي للكوادر الطبية

جدير بالذكر أن مستشفى جهينة المركزي شهدت أكبر عملية تطوير شاملة وبتكلفة 230 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المستشفى يضم " 85 سرير إقامة مرضى، و12 سرير للعناية المركزة، و9 أسرة عناية متوسطة بالإضافة إلى 4 غرف عمليات+ غرفة لعمليات القيصري، فضلا عن 23 حضانة للأطفال المبتسرين، و38 كرسي للغسيل الكلوي ويتكون المستشفى من "بدروم، ودور أرضي+ 4 أدوار علوية"، حيث يحتوي البدروم على "المطبخ، التعقيم المركزي، المغسلة، المشرحة، الغازات الطبية،تغيير ملابس العاملين"، ويحتوي الدور الأرضي على "قسم العيادات الخارجية، الغسيل الكلوي، المعامل، الأشعة، قسم الطوارئ، بنك الدم، صيدلية، غرف إدارية، وغرف خدمية"، ويحتوي الدور الأول علوي على العناية المركزة الجراحي والطبي، قسم العمليات، غرف إقامة المرضى، غرف خدمية، بينما يضم الدور الثاني علوي "قسم الحضانات والمبتسرين، قسم النساء والولادة، غرف إقامة المرضى، غرف خدمية، أما الدور الدور الثالث علوي ويضم "قسم العلاج الطبيعي، المناظير، غرف إقامة المرضى، وغرف خدمية، ويشمل الدور الرابع علوي "غرف سكن الأطباء والممرضات، وقاعات متعددة الأغراض، وغرف خدمية".