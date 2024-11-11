رئيس مياه سوهاج يتفقد محطات جرجا والبلينا ودار السلام

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب محطة مياه البلينا السطحية التى تبلغ طاقتها التصميمية 68 ألف متر مكعب لكل يوم والحاصلة على الشهادة الفنية المستدامة TSM، والجار بها أعمال الإحلال والتجديد بقيمة 8 ملايين جنيه والتى من المقرر الانتهاء منها فى ديسمبر من العام الجارى ومحطة مياه الباسكية الارتوازية التى تبلغ طاقتها التصميمية 50 لترا لكل ثانية بمركز البلينا ومحطة مياه أولاد سالم السطحية بمركز دار السلام والتى تبلغ طاقتها التصميمية 68 ألف متر مكعب لكل يوم ومحطة معالجة صرف صحى جرجا ومحطة رفع صرف صحى المحاسنة ومحطة مياه المحاسنة الارتوازى بمركز جرجا والتى تبلغ طاقتها التصميمية 100 لتر لكل ثانية.

المهندس محمد صلاح يؤكد على الالتزام بتطبيق الأنظمة القياسية

وأكد رئيس شركة مياة الشرب بسوهاج خلال جولته على الالتزام بتطبيق الأنظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة، والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتأكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه حيث تم رفع عينات فورية من مصادر المياه بالمحطات لإجراء التحليلات المعملية عليها للاطمئنان على المياه التى يتم ضخها للمواطنين، هذا بالإضافة إلى التأكد من مطابقة السيب النهائى لمياه الصرف الصحى المعالجة وكذلك جاهزية العاملين للتعامل مع أى تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفورى مع أى طوارئ.

جدير بالذكر أنه رافق رئيس مياه سوهاج خلال تلك الجولة الكيميائى منصور صابر على نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المعامل والجودة والمهندس رمضان شعبان نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون التشغيل والصيانة والمهندس مدحت سيد أحمد رئيس منطقة جنوب لمياه الشرب والمهندس ضياء الدين محمد رئيس منطقة جنوب للصرف الصحى والمهندس حسام طه مدير إدارة التنمية الفنية المستدامة TSM.