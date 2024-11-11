محافظ الإسماعيلية: ندرس الاستعانة بالأتوبيسات الخضراء

قال اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، إنه يتم حاليا الاستعانة بالأتوبيسات الخضراء التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي، وذلك كخطوة أولى لتحويل محافظة الإسماعيلية إلى محافظة خضراء، وجار دراسة توفير وسيلة نقل جماعي آمنة بين مدن محافظة الإسماعيلية لاستيعاب الازدحام والتكدس المروري في المواقف أوقات الذروة وأوقات المدارس وخاصة في مركزي التل الكبير والقصاصين.

اجتماع لمتابعة توجيهات مجلس المحافظين

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عقد اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا لمناقشة التوجيهات الصادرة عن الجلسة الثالثة لمجلس المحافظين فيما يخص منظومة التقنين والتصالح وضبط الأسعار والأسواق على مستوى المحافظة.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وجاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري بالمحافظة، العقيد محمد دعية مدير مكتب شئون المحافظ، أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني، اللواء مجدي عناني معاون الوزير المحافظ للمتابعة، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ، شيماء عمر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، المهندس سعد عامر وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، الدكتور حامد الأقنص وكيل وزارة الطب البيطري بالإسماعيلية، مدير فرع حماية المستهلك بالمحافظة، مديري عموم الحسابات العامة والخاصة والشئون القانونية والمالية والإدارية، وحدة المتغيرات المكانية وحساب بيع الأراضي، وحدة أصول الدولة والوحدة الجغرافية والجهاز الإداري لتقنين المباني والمركز التكنولوجي بالمحافظة.