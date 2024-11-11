سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلية

سعر الأرز، يبحث المستهلكون عن أسعار السلع الغذائية بشكل يومى، وسجلت أسعار الأرز، استقرارا ملحوظًا اليوم الإثنين، في الأسواق، باختلاف نوع الأرز ودرجة نقائه وجودته، إذ يوجد في السوق المحلي أنواع متعددة من الأرز من إنتاج شركات مختلفة، إلى جانب الأرز المستورد.

كيلو الأرز الأبيض رفيع الحبة أرض المضرب

وسجل سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة أرض المضرب، اليوم، 22 ألف جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة نحو 23 ألف جنيه للطن

سعر كيلو الأرز الأبيض للمستهلك اليوم الاثنين

يتراوح سعر كيلو الأرز الأبيض للمستهلك، بين 28 و30 جنيهًا للكيلو، حسب جودة الأرز ونسبة الكسر

سعر الأرز الشعير اليوم الإثنين

شهد سعر الأرز الشعير اليوم، استقرارًا في الأسواق، ليتراوح سعر طن الأزر الشعير بين 15 و16 ألف جنيه للطن حسب النوع.

سعر الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة



سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم نحو 15 ألف جنيه.

الأرز الشعير اليوم عريض الحبة

سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم 16 ألف جنيه.

انتهاء موسم حصاد الأرز

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: “موسم حصاد الأرز انتهى، والآن نحن في مرحلة تبييضه، والمساحات المنزرعة هذا الموسم مساحات كبيرة، تصل إلى 1.6 مليون فدان، منها 1.100 مليون فدان زراعات رسمية، و500 ألف فدان زراعات غير رسمية”.