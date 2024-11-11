أشرف العربي مديرًا لـ تعليم الدقهلية

أصدر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية القرار رقم ( ١١٤٠ ) لسنة ٢٠٢٤ بشأن تكليف الدكتور أشرف السيد إبراهيم العربي مديرًا لمديرية التربية والتعليم.

‏معلومات شخصية

أشرف السيد إبراهيم العربي من مواليد قويسنا محافظة المنوفية عام ١٩٧٦ م.

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المؤهلات العلمية

- حصل علي ليسانس آداب اللغة العربية جامعة عين شمس سنة ١٩٩٨.

‏- دبلوم تربوي عام من كلية التربية جامعة المنوفية بتقدير عام جيد جدًّا سنة ٢٠١٣.

‏- ماجستير في اللغة العربية وآدابها بتقدير ممتاز سنة ٢٠١٠ من كلية الآداب جامعة عين شمس.

‏- زمالة كلية الدفاع الوطني أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الدفعة (٥٢).

‏- دكتوراه في اللغة العربية وآدابها سنة ٢٠١٦ بتقدير مرتبة الشرف الأولى من كلية الآداب جامعة عين شمس.

‏الوصف الوظيفي

‏مدير مديرية التربية والتعليم الدقهلية

‏التدرج الوظيفي لوكيل تعليم الدقهلية

‏- مشرف عام على مدارس خضير الخاصة

‏- معلم اللغة العربية من مدرسة ميت برة الثانوية المشتركة

‏- معلم اللغة العربية بمدرسة قويسنا الثانوية بنات المتطورة

‏- مسئول وحدة التكافؤ الفرص بإدارة قويسنا التعليمية

‏- وكيل قسم التعليم الثانوي بإدارة قويسنا التعليمية

‏- رئيس قسم التعليم الخاص بديوان المديرية

‏- رئيس قسم التعليم الثانوي بديوان المديرية

‏- مدير إدارة التعليم الخاص بالمنوفية

‏- مدير عام إدارة قويسنا التعليمية

‏- مدير عام إدارة شبين الكوم التعليمية

‏ - مدير مديرية التربية والتعليم الدقهلية

الدورات الحاصل عليها وكيل تعليم الدقهلية

‏وحصل العربي على العديد من الدورات التدريبية والخبرات العملية والعلمية كما نال العديد من التكريمات وشهادات التقدير وحضر العديد من المؤتمرات والندوات ولديه العديد من الكتب والأبحاث وأوراق العمل المنشورة.

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