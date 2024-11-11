أشرف العربي مديرًا لـ تعليم الدقهلية
أصدر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية القرار رقم ( ١١٤٠ ) لسنة ٢٠٢٤ بشأن تكليف الدكتور أشرف السيد إبراهيم العربي مديرًا لمديرية التربية والتعليم.
معلومات شخصية
أشرف السيد إبراهيم العربي من مواليد قويسنا محافظة المنوفية عام ١٩٧٦ م.
المؤهلات العلمية
- حصل علي ليسانس آداب اللغة العربية جامعة عين شمس سنة ١٩٩٨.
- دبلوم تربوي عام من كلية التربية جامعة المنوفية بتقدير عام جيد جدًّا سنة ٢٠١٣.
- ماجستير في اللغة العربية وآدابها بتقدير ممتاز سنة ٢٠١٠ من كلية الآداب جامعة عين شمس.
- زمالة كلية الدفاع الوطني أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الدفعة (٥٢).
- دكتوراه في اللغة العربية وآدابها سنة ٢٠١٦ بتقدير مرتبة الشرف الأولى من كلية الآداب جامعة عين شمس.
الوصف الوظيفي
مدير مديرية التربية والتعليم الدقهلية
التدرج الوظيفي لوكيل تعليم الدقهلية
- مشرف عام على مدارس خضير الخاصة
- معلم اللغة العربية من مدرسة ميت برة الثانوية المشتركة
- معلم اللغة العربية بمدرسة قويسنا الثانوية بنات المتطورة
- مسئول وحدة التكافؤ الفرص بإدارة قويسنا التعليمية
- وكيل قسم التعليم الثانوي بإدارة قويسنا التعليمية
- رئيس قسم التعليم الخاص بديوان المديرية
- رئيس قسم التعليم الثانوي بديوان المديرية
- مدير إدارة التعليم الخاص بالمنوفية
- مدير عام إدارة قويسنا التعليمية
- مدير عام إدارة شبين الكوم التعليمية
- مدير مديرية التربية والتعليم الدقهلية
الدورات الحاصل عليها وكيل تعليم الدقهلية
وحصل العربي على العديد من الدورات التدريبية والخبرات العملية والعلمية كما نال العديد من التكريمات وشهادات التقدير وحضر العديد من المؤتمرات والندوات ولديه العديد من الكتب والأبحاث وأوراق العمل المنشورة.
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