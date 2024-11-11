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أشرف العربي مديرًا لـ تعليم الدقهلية

الدكتور اشرف العربي
الدكتور اشرف العربي وكيل تعليم الدقهلية، فيتو

أصدر  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية القرار رقم ( ١١٤٠ ) لسنة ٢٠٢٤ بشأن تكليف  الدكتور أشرف السيد إبراهيم العربي مديرًا لمديرية التربية والتعليم.

‏معلومات شخصية
أشرف السيد إبراهيم العربي من مواليد قويسنا محافظة المنوفية عام ١٩٧٦ م.

المؤهلات العلمية
- حصل علي ليسانس آداب اللغة العربية جامعة عين شمس سنة ١٩٩٨.
‏- دبلوم تربوي عام من كلية التربية جامعة المنوفية بتقدير عام جيد جدًّا سنة  ٢٠١٣.
‏- ماجستير في اللغة العربية وآدابها بتقدير ممتاز سنة ٢٠١٠ من كلية الآداب جامعة عين شمس.
‏- زمالة كلية الدفاع الوطني أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الدفعة (٥٢).
‏- دكتوراه في اللغة العربية وآدابها سنة ٢٠١٦ بتقدير مرتبة الشرف الأولى من كلية الآداب جامعة عين شمس.

‏الوصف الوظيفي
‏مدير مديرية التربية والتعليم الدقهلية

‏التدرج الوظيفي لوكيل تعليم الدقهلية 
‏- مشرف عام على مدارس خضير الخاصة
‏- معلم اللغة العربية من مدرسة ميت برة الثانوية المشتركة
‏- معلم اللغة العربية بمدرسة قويسنا الثانوية بنات المتطورة
‏- مسئول وحدة التكافؤ الفرص بإدارة قويسنا التعليمية
‏- وكيل قسم التعليم الثانوي بإدارة قويسنا التعليمية
‏- رئيس قسم التعليم الخاص بديوان المديرية
‏- رئيس قسم التعليم الثانوي بديوان المديرية
‏- مدير إدارة التعليم الخاص بالمنوفية
‏- مدير عام إدارة قويسنا التعليمية
‏- مدير عام إدارة شبين الكوم التعليمية
‏ - مدير مديرية التربية والتعليم الدقهلية

الدورات الحاصل عليها وكيل تعليم الدقهلية 

‏وحصل العربي على العديد من الدورات التدريبية والخبرات العملية والعلمية كما نال العديد من التكريمات وشهادات التقدير وحضر العديد من المؤتمرات والندوات ولديه العديد من الكتب والأبحاث وأوراق العمل المنشورة.

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