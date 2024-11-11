تعليم الأقصر ينفذ 15 فعالية خلال شهر ضمن مبادرة بداية

أعلن الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه منذ انطلاق أعمال المبادرة نظمت مديرية التربية والتعليم بالأقصر على مستوى المراكز والمدن ما يزيد عن 15 فعالية ضمن أعمال مبادرة بداية، وتنوعت ما بين المشاركة فى مؤتمرات وورش عمل مع جهات أخرى، وتنفيذ ورش عمل للعاملين والمدرسين التابعين للمديرية لتعريفهم بحقوقهم أو بالقرارات الوزارية المستحدثة ولرفع المستوى اللغوى والتعليمى لمعلمى التعليم الأساسى، وكذلك تضمنت الفعاليات عدد من ورش العمل التى استهدفت الطلاب بالدرجة الأولى مع الاهتمام بالطلاب من ذوى الهمم أو طلاب الدمج.

بداية جديدة لبناء الإنسان

وأوضح "جارح" أنه فى إطار أعمال المبادرة الرئاسية " العودة للمدرسة" تم افتتاح معارض " أهلًا مدرستى "، وتوزيع عدد 10 آلاف كتاب ثقافى على الإدارات التعليمية مقدمة من وزارة التنمية المحلية، وأيضًا تم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة دى بى وورلد الإماراتية والتحالف الوطنى للعمل الأهلى.

وأشار وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر أن مديرية التربية والتعليم بالأقصر تسعى جاهدة للمشاركة بعدد من الفعاليات المتنوعة ضمن المبادرات الرئاسية المختلفة بهدف رفع المستوى المهنى للعاملين والمدرسين وكذلك دعم الطلاب ورفع المستوى التعليمى والثقافى لهم بمختلف المراحل التعليمية.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بتكثيف أعمال فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " على مستوى كافة المدارس للمراحل التعليمية المختلفة، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.