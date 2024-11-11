الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم الأقصر ينفذ 15 فعالية خلال شهر ضمن مبادرة بداية

أثناء المبادرة
أثناء المبادرة

 أعلن الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه منذ انطلاق أعمال المبادرة نظمت مديرية التربية والتعليم بالأقصر على مستوى المراكز والمدن ما يزيد عن 15 فعالية ضمن أعمال مبادرة بداية، وتنوعت ما بين المشاركة فى مؤتمرات وورش عمل مع جهات أخرى، وتنفيذ ورش عمل للعاملين والمدرسين التابعين للمديرية لتعريفهم بحقوقهم أو بالقرارات الوزارية المستحدثة ولرفع المستوى اللغوى والتعليمى لمعلمى  التعليم الأساسى، وكذلك تضمنت الفعاليات عدد من ورش العمل التى استهدفت الطلاب بالدرجة الأولى مع الاهتمام بالطلاب من ذوى الهمم أو طلاب الدمج.

 

بداية جديدة لبناء الإنسان 

 وأوضح "جارح" أنه فى إطار أعمال المبادرة الرئاسية " العودة للمدرسة" تم افتتاح معارض " أهلًا مدرستى "، وتوزيع عدد 10 آلاف كتاب ثقافى على الإدارات التعليمية  مقدمة من وزارة التنمية المحلية، وأيضًا تم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة دى بى وورلد الإماراتية والتحالف الوطنى للعمل الأهلى.

وأشار وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر أن مديرية التربية والتعليم بالأقصر تسعى جاهدة للمشاركة بعدد من الفعاليات المتنوعة ضمن المبادرات الرئاسية المختلفة بهدف رفع المستوى المهنى للعاملين والمدرسين وكذلك دعم الطلاب ورفع المستوى التعليمى والثقافى لهم بمختلف المراحل التعليمية.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بتكثيف أعمال فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " على مستوى كافة المدارس للمراحل التعليمية المختلفة، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الافصر محافظ الأقصر تعليم الأقصر التربية والتعليم مبادرة بداية بداية جديدة لبناء الإنسان

مواد متعلقة

حارس برشلونة يطالب بالتحقيق في إلغاء هدف ليفاندوفسكي أمام ريال سوسيداد

كان رايح فرح، مصرع شاب إثر حادث انقلاب موتوسيكل في الأقصر

حريق بمحيط مكتب تموين الطود في الأقصر (صور)

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل

انتهيتم، توفيق عكاشة يكشف آخر رسائله للإخوان المسلمين ويحذر مذيعين مصريين بقناة الجزيرة

5 نصائح من الكهرباء لنقل ملكية العدادات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

الأهلي يمنح وسام أبو علي وعدًا بتعديل عقده ماليًا

حيلة أمريكية لتولي هاريس رئاسة أمريكا قبل تنصيب ترامب

قائمة القادة المشاركين في القمة العربية الإسلامية بالرياض، السيسي وتميم وبشار الأبرز

بمشاركة السيسي، كل ما تريد معرفته عن القمة العربية الإسلامية بالرياض

منوعات

المزيد

حكاية خطأ تقني كاد يتسبب في حرب نووية

بايدن يتعرض لموقف محرج على رمال شاطئ ديلاوير (فيديو)

بعد انتخاب ترامب، أمريكي يقتل عائلته وينتحر في مينيسوتا (صور)

لاعب كرة قدم يعتزل نهائيا لأسباب دينية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 10/ 11/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 10/11/2024

المزيد

انفوجراف

الفئات المسموح لها باستلام التابلت من الطلاب والمعلمين وفقا للنظام الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

دار الإفتاء توضح كيفية تغسيل المرأة إذا ماتت وهي حائض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 11 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads