مديرة تعليم العجوزة تتفقد انتظام الدراسة بمدرسة اللواء الرسمية لغات (صور)

قامت الدكتورة حنان موسى، مدير عام إدارة العجوزة التعليمية، بجولة تفقدية لمدرسة اللواء الرسمية لغات، وذلك لمتابعة انتظام الدراسة بالفترة المسائية.

ورافقت مدير عام الإدارة خلال هذه الزيارة مدير المتابعة ومديري المراحل، حيث قامت بجولة تفقدية شملت الفصول الدراسية للقسمين الإعدادي والثانوي.

وقد ركزت الزيارة على التأكد من انتظام حضور الطلاب، وتفعيل جميع الحصص الدراسية، ومطابقة قوائم الفصول بكشوف السلوك، والالتزام بالكثافات المحددة في الفصول. كما قامت بفحص دفاتر تحضير المعلمين وكراسات التقييمات، والتأكد من تفعيل التقييمات بشكل دوري.

وتحدثت الدكتورة حنان موسى مع الطلاب بشكل مباشر، واستمعت إلى آرائهم حول المناهج الدراسية ومدى تفاعلهم مع شرح المعلمين، وحثت الطلاب على الالتزام بالحضور والاستفادة من شرح المعلمين، مؤكدة على دور المعلم في توصيل المعلومة بشكل صحيح.

وفي ختام الزيارة، أكدت الدكتورة حنان موسى على ضرورة تواجد مديرة المدرسة حتى نهاية اليوم الدراسي، وأوصت بإزالة أي رواكد بالمدرسة، وتفعيل الإشراف على الأدوار وفناء المدرسة.

جاءت هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعادل النجار محافظ الجيزة، وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، والتي تهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.