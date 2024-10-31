الخميس 31 أكتوبر 2024
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اقتصاد

هاتف realme P1 Pro المستوحى من طائر الفينيق الأسطوري يتميز بأداء سريع وسلس بفضل أحدث شريحة SD 6Gen1 (4nm)

هاتف Realme P1 Pro،
هاتف Realme P1 Pro، فيتو

 أعلنت شركة ريلمي، الرائدة في صناعة الهواتف الذكية في مصر، عن الإطلاق الرسمي لهاتف P1 Pro  realme  في مصر، بعد نجاحه الكبير في الهند، وذلك يرجع لكونه هاتفًا متميزًا يجمع بين القوة الخارقة والتصميم المبتكر والميزات الاستثنائية.

 

أداء قوى وتجربة فائقة 

 ويحتوي هاتف realme P1 Pro على معالج Snapdragon 6 Gen 1 5G بتقنية 4nm والتى يقدم أداءً قويًا جدًا، حيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتشغيل التطبيقات بسلاسة، وممارسة الألعاب المختلف بجودة عالية، واستخدام الهاتف بدون أي مشاكل، مما يوفر للمستخدمين تجربة فائقة.

 

 كما يتميز هاتف realme P1 Pro بتصميم مستوحى من طائر الفينيق، الذي يرمز إلى القوة والتجدد. يظهر هذا المعنى في كل تفاصيل الهاتف بوضوح، حيث يجمع بين الأناقة والصلابة. يتوفر الهاتف بألوان جذابة مثل الأحمر والأزرق.

 وتأتي شاشة realme P1 Pro من النوع المنحني بتردد 120 لتوفر صور واضحة وزاهية، مما يجعلها مثالية لتصفح الوسائط، والألعاب، والمهام اليومية. سواء كنت تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو تشاهد مسلسلك المفضل، فإن P1 Pro يوفر تجربة سلسة مع صور مبهرة.

من أهم مميزات هاتف realme P1 Pro هو كاميرته Sony LYT-600 OI، التي تحتوي على خاصية تثبيت صور متطورة تساعد على التقاط صور وفيديوهات واضحة تمامًا بدون تشويش، حتى في الإضاءة المنخفضة ويضمن هذا الهاتف أن تُلتقط كل لحظة بدقة عالية ووضوح رائع مما يجعله في نفس مستوى هاتف realme 12 pro من حيث أداء الكاميرا.

وتم تصميم هاتف realme P1 Pro ليلبي جميع احتياجات المستخدمين اليومية، حيث أنه مقاوم للماء بمعيار IP65، مما يعني أنه يمكنه تحمل الانسكابات والرذاذ في الحياة اليومية. يعمل الهاتف ببطارية قوية سعة 5000 mAh مع شحن سريع بقدرة 45W، مما يضمن لك البقاء متصلًا طوال اليوم دون قلق. بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف بسعة تخزين تصل إلى 256جيجابايت وذاكرة ديناميكية تصل إلى 16 جيجابايت، مما يوفر مساحة كافية لجميع التطبيقات والملفات والتطبيقات الترفيهية.

ويأتى هاتف realme P1 Pro بسماعتين بدقة عالية مما يعني تقديم تجربة صوت متميزة. إضافة إلى تمتعه بنظام تبريد 3D VC  للحفاظ على درجة حرارة الهاتف حتى مع الاستخدام المكثف.

التوافر بجميع المتاجر 

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ويتوفر هاتف realme P1 Pro الآن في المتاجر بجميع أنحاء مصر، حيث يقدم مستوى جديدًا من الأداء والتصميم ليمنحك كل ما تحتاجه في هاتف ذكي حديث.

 

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