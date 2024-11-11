حصاد الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ11.. أرقام استثنائية لليفربول.. توتنهام يتفوق على كبار البريميرليج.. وهالاند يبتعد بصدارة الهدافين

الدوري الإنجليزي، سيطر ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح على عدد من الأرقام الاستثنائية في البريميرليج بعد انتهاء الجولة الـ 11.

ليفربول الأكثر تحقيقًا للفوز في البريميرليج

ونجح ليفربول في الفوز في عدد 9 مباريات من أصل 11 مباراة ويليه مانشستر سيتي بعدد 7 انتصارات حتى الآن.

ليفربول الأقل خسارة

كما يعد ليفربول هو أقل الفرق تعرضًا للخسارة في الدوري الإنجليزي بعد الهزيمة في مباراة واحدة عقب مرور 11 جولة.

ليفربول الأقوى دفاعًا

ويعد ليفربول الإنجليزي متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هو الأقوى دفاعًا في البريميرليج بعد انتهاء الجولة الـ 11.

واستقبلت شباك ليفربول 6 أهداف فقط خلال أول 11 مباراة من الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025، وجاء فريق نوتينجهام فورست في المرتبة الثانية من حيث الفرق الأقوى دفاعًا بعد ليفربول بعدما استقبلت شباكه 10 أهداف فقط.

توتنهام الأقوى هجومًا

وعلى صعيد آخر يعد توتنهام صاحب المركز العاشر في الدوري الإنجليزي هو الأقوى هجومًا باد إنتهاء الجولة الـ 11 متفوقا علي كبار البريميرليج.

وأحرز توتنهام 23 هدفًا ويليه مانشستر سيتي بعدد 22 هدفًا بالتساوي مع برينتفورد، ونجح المان سيتي وبرينتفورد في إحراز 22 هدفًا خلال أول 11 مباراة بالدوري الإنجليزي ويليهم ليفربول وتشيلسي بعدما أحرز كلًّا منهما 21 هدفًا.

وأحرز هالاند مهاجم السيتي 12 هدفًا من إجمالي الـ22 هدف لفريقه في مشواره بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

الأكثر تعرضًا للخسارة في الدوري الإنجليزي

فيما يعد فريق ساوثهامبتون أكثر فرق الدوري الإنجليزي تعرضًا للخسارة في البريميرليج بعد إنتهاء الجولة الـ 11.

وتلقى ساوثهامبتون عدد 9 هزائم من أصل 11 مباراة خاضها الفريق في مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وجاء فريق وولفرهامبتون في المرتبة الثانية من حيث الفرق الأكثر تعرضًا للخسارة في الدوري الإنجليزي بعدما تلقى الهزيمة في عدد 7 مباريات.

ويحتل ساوثهامبتون المركز الـ 20 والأخير برصيد 4 نقاط فيما يحتل وولفرهامبتون المركز التاسع عشر برصيد 6 نقاط.

الأكثر استقبالًا للأهداف في البريميرليج

فيما جاء فريق وولفرهامبتون الأكثر استقبالًا للأهداف في البطولة بعدد 27 هدفًا.

وعلى صعيد متصل واصل ليفربول تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة الـ 11 من البريميرليج.

وارتفع الفارق بين ليفربول متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ومانشستر سيتي حامل لقب النسخة الماضية إلي 5 نقاط بعد تعثر المان سيتي أمام برايتون في الجولة الـ11 بالخسارة 2-1.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ11

1. ليفربول 28 نقطة

2. مانشستر سيتي 23 نقطة

3. تشيلسي 19 نقطة

4. آرسنال 19 نقطة

5. نوتينجهام فورست 19 نقطة

6. برايتون 19 نقطة

7. فولهام 18 نقطة

8. نيوكاسل يونايتد 18 نقطة

9. أستون فيلا 18 نقطة

10. توتنهام هوتسبير 16 نقطة

11. برينتفورد 16 نقطة

12. بورنموث 15 نقطة

13. مانشستر يونايتد 15 نقطة

14. وست هام يونايتد 12 نقطة

15. ليستر سيتي 10 نقاط

16. إيفرتون 10 نقاط

17. إبسويتش تاون 8 نقاط

18. كريستال بالاس 7 نقاط

19. وولفرهامبتون 6 نقاط

20. ساوثهامبتون 4 نقاط



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

واصل هالاند مهاجم مانشستر سيتي تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مرور الجولة الـ11 ويليه محمد صلاح نجم ليفربول بالوصافة بـ 8 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ11



1- إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 12 هدف

2- محمد صلاح ليفربول 8 أهداف

2- كريس وود نوتينغهام فورست 8 أهداف

2- بريان مبيومو برينتفورد 8 أهداف

3- كول بالمر تشيلسي 7 أهداف

4- ليام ديلاب إبسويتش تاون 6 أهداف

4- نيكولاس جاكسون تشيلسي 6 أهداف

4- داني ويلبيك برايتون 6 أهداف

4- يوان ويسا برينتفورد 6 أهداف

5- أولي واتكينز أستون فيلا 5 أهداف

5- لويس دياز ليفربول 5 أهداف

5- ماثيوس كونها وولفرهامبتون 5 أهداف

نتائج الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز

وست هام 0-0 إيفرتون

برينتفورد 3-2 بورنموث

كريستال بالاس 0-2 فولهام

وولفرهامبتون 2-0 ساوثهامبتون

برايتون 2-1 مانشستر سيتي

ليفربول 2-0 أستون فيلا

مانشستر يونايتد 3-0 ليستر سيتي

نوتنجهام فورست 1-3 نيوكاسل يونايتد

توتنهام 1-2 إبسويتش تاون

تشيلسي 1-1 آرسنال