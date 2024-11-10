مدرب ليفربول يكشف حجم إصابة أرنولد قبل الصدام مع ريال مدريد

تعرض ترينت ألكسندر-أرنولد لاعب ليفربول لإصابة قوية خلال مباراة فريقه مع ضيفه أستون فيلا بالدوري الإنجليزي، أمس السبت، حيث تم استبداله في الشوط الأول.

خرج ألكسندر-أرنولد من الملعب وهو مصاب في عضلات الفخذ الخلفية بقدمه اليمنى في الدقيقة 25 من المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 2-0.

وقال سلوت مدرب ليفربول في تصريحاته عن إصابة أرلوند عقب اللقاء: "من الصعب تحديد مدى خطورة الإصابة، لكنها دائمًا ما تكون خطيرة في حالة خروج لاعب في الشوط الأول. ليس لأنني لم أرغب في ذلك لكن لأنه هو من طلب بنفسه".

وتابع: "لم يطلب ذلك لأنه كان متعبًا، طلب ذلك لأنه شعر بشيء ما. هذا في البداية ليس مؤشرًا جيدًا لكن من الصعب دائمًا أن أخبركم بالضبط بعد المباراة ما هو الأمر. دعونا ننتظر ونرى".

وأضاف "سأتفاجأ إذا رأيناه يلعب مع منتخب إنجلترا هذا الأسبوع، لكن آمل أن يتمكن من ذلك".

ويخوض ليفربول، الذي سيعود إلى ساوثامبتون في 24 نوفمبر مجموعة من المباريات الصعبة حيث يواجه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهتي مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري المحلي.