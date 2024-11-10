الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مانشستر سيتي يخطط لضم لاعب وسط إسباني لإنقاذ مسيرة الفريق

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

يدرس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تفعيل الشرط الجزائي في عقد أحد النجوم الذين استهدفهم ناديي ليفربول وبرشلونة خلال الصيف الماضي.

لاعب سوسيداد يثير اهتمام مانشستر سيتي بقوة 

وشهدت بطولة يورو 2024 التي توج منتخب إسبانيا بلقبها في ألمانيا في يوليو الماضي، تألق عدة نجوم مع لاروخا، من بينهم مارتن زوبيميندي، لاعب وسط ريال سوسيداد.

ودفع ذلك ليفربول وبرشلونة للاهتمام بخدماته عقب اليورو، لكن اللاعب فضل البقاء مع فريقه لموسم آخر.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، غير زوبيميندي رغبته بشأن البقاء مع سوسيداد حتى نهاية الموسم، وبات منفتحا على الانتقال إلى نادٍ آخر، مما يزيد من التكهنات حول مستقبله.

وأشارت إلى أن مانشستر سيتي يخطط للتوقيع مع زوبيميندي لتعويض غياب رودري في خط الوسط.

وأوضحت أن مانشستر سيتي مستعد لتفعيل الشرط الجزائي في عقد زوبيميندي مع سوسيداد البالغ 60 مليون يورو.

ويعتقد مسؤولو مانشستر سيتي أنهم قادرون على إقناع زوبيميندي بالانتقال إلى ملعب "الاتحاد" في شهر يناير المقبل.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن رودري نفسه سيكون عاملًا مهمًا في مفاوضات انتقال زوبيميندي إلى مانشستر سيتي.

ويعاني مانشستر سيتي حاليا، إذ خسر آخر 4 مباريات محليا وقاريا، آخرها أمام برايتون أمس الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مانشستر سيتي مارتن زوبيميندي سوسيداد زوبيميندي

مواد متعلقة

لم يحدث منذ 18 عاما، رقم سلبي يطارد مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يسقط في فخ الخسارة أمام برايتون في الدوري الإنجليزي (صور)

الأعظم في العالم، الاتحاد البرازيلي يحسم الجدل حول التعاقد مع جوارديولا

موقف بيب جوارديولا من تدريب منتخب البرازيل في كأس العالم 2026

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

التابلت هيرجع المخازن، قرار عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة

ما هو وقت قراءة سورة الفتح والأحاديث الواردة في فضلها

الأرصاد: تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

وزير العمل: مفيش عامل هيطلع بره مصر قبل عمل فحص مهني

مقتل سليم عياش المتهم باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري

أسطورة ليفربول يكشف مصير محمد صلاح مع الريدز

مزاد علني لبيع سيارات ملاكى وبيك أب ونقل وونش ولودر وجرار زراعى، اعرف الشروط

منوعات

المزيد

بعد تعافيها من السرطان، ظهور جديد لكيت ميدلتون بلندن في يوم الذكرى

فصل 92 طالبا جامعيا بالأردن بسبب شهادة تركية مزورة

مثل الهواتف والتلفزيونات، المقلاة الهوائية جاسوس جديد بكل منزل

استبدال نافورة تريفي الشهيرة في روما بحوض تمنيات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 10/11/2024

بكام سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الأحد للمستهلك

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

الجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو وقت قراءة سورة الفتح والأحاديث الواردة في فضلها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (4 – 4)

"زي النهارده"، مولد الإمام موسى الكاظم، اشتُهر بالحلم والكرم ومات في السجن مسمومًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads