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رياضة

أسطورة ليفربول يكشف مصير محمد صلاح مع الريدز

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

أكد أسطورة نادي ليفربول، روبي فاولر، أنه سعيد برؤية محمد صلاح يتخطى رقمه القياسي في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على مر العصور، إذ كشف عن مصير النجم في قلعة أنفيلد.

فاولر يشيد بتألق محمد صلاح 

ويصر فاولر، على أنه لا يمانع في أن يصبح محمد صلاح أفضل لاعب في ليفربول في القائمة، بل إنه دعم المصري ليتجاوز قريبًا تييري هنري صاحب المركز السابع.

وقال فاولر لصحيفة "ميرور" البريطانية: "لقد قفز محمد صلاح أمامي في قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على مر العصور، وأنا سعيد من أجله، أنا من مشجعي ليفربول، لذا إذا سجل أهدافًا فهذا يجعلني سعيدًا".

وأضاف: "ما حققه في أنفيلد رائع، والآن يطارد تييري هنري صاحب الـ175 هدفًا، ومع بقاء ثلاثة أرباع الموسم، أنا متأكد من أن صلاح سيفعل ذلك لأن أرقامه حتى الآن مع ليفربول مذهلة".

وتابع: "إذا استمر صلاح بالمعدل الحالي نفسه، فسوف يتجاوز هنري في وقت قصير، ولكن مدى قدرة صلاح على الصعود في القائمة بعد ذلك غير مؤكد حاليًّا، إذ من المقرر أن يغادر أنفيلد في نهاية الموسم عندما ينتهي عقده".

لكن بعد أن أكد منشور صلاح الغامض على وسائل التواصل الاجتماعي حبه للنادي في نهاية الأسبوع الماضي، يعتقد فاولر أن المصري يريد البقاء في أنفيلد.

وقال صلاح مطلع نوفمبر الجاري عبر منصة "إكس": "ليفربول مكانه قمة ترتيب الدوري وليس أي مركز آخر.. كل الفرق الأخرى تفوز بمبارياتها، ولكن يظل هناك بطل واحد في النهاية، وهذا ما نريد أن نحققه".

وأضاف صلاح: "أشكركم على دعمكم، لن أنسى أبدًا شعور التسجيل على أنفيلد مهما حدث".

مستقبل محمد صلاح مع ليفربول 

وقال فاولر عن هذا المنشور: "بالنسبة لرسالة صلاح الغامضة بعد فوزه على برايتون، بالنسبة لي فهو يخبر ليفربول أن الكرة في ملعبهم بشأن وضع عقده".

واختتم: "أعتقد أنه يريد البقاء، ولست الوحيد في أنفيلد الذي يأمل في ذلك".


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