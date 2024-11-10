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رياضة

عمرو أديب: محمد صلاح بيتفاوض مع ليفربول وهو حاطط رجل على رجل (فيديو)

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

قال الإعلامي عمرو أديب: "الملك المصري محمد صلاح نجم ليفربول، مستمر في تكسير الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي بعد هدفه في مرمى أستون فيلا".

عقد محمد صلاح مع ليفربول

وأضاف خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "هناك الكثير من التساؤلات بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، أين سيذهب صلاح؟ العقد ينتهي في منتصف 2025، هل يجدد صلاح العقد؟ وما هي شروط صلاح الجديدة؟ هو الآن عندما يقوم بهذه المفاوضات مع ليفربول هو حاطط رجل على رجل وليس هناك أقوى من موقفه".
 

محمد صلاح وعمر مرموش 

وتابع: "ليفربول حاليا متصدر الدوري الإنجليزي بفارق جيد عن السيتي، صلاح يقدم أداءً مرعبا ونحن نراقب ذلك الأمر، وأصداء عمر مرموش تأتينا من الدوري الألماني ابننا مرموش بيعمل عجب، أنت كمصري لازم تكون سعيد وفخور وتقول ابن مصر العالمي صلاح أفضل لاعب في العالم اليوم".

 

نهاية صلاح مع ليفربول 

وأكمل: "نعلم أنه دائما تثار التكهنات عندما يقترب عقد صلاح من النهاية مع ليفربول ولكن صلاح في أيدٍ أمينة، رامي عباس هو محترف وقادر ويستطيع أن يدير الأمر بكفاءة مثلما فعل المرة الماضية، بالأمس كنا بنتفرج على القطار محمد صلاح وهو رايح يجيب جون ومكنش يقدر المدافع يعمل معاه غير إنه يدوسه ولكن صلاح جاب جون غير طبيعي مذهل وعالمي وفوق كل الوصف، صلاح يستحق عقد عظيم".
 

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