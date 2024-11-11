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خارج الحدود

إيران تدعو إلى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة

إسماعيل بقائي، فيتو
إسماعيل بقائي، فيتو

دعت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء أمس الأحد، إلى فرض حظر على تزويد إسرائيل بالأسلحة وطردها من الأمم المتحدة، في أعقاب غارة دامية على سوريا.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قوله إن طهران "تدين بشدة الهجوم العدواني الذي نفذه النظام الصهيوني اليوم ضد مبنى سكني" في منطقة دمشق، بحسب تعبيره.

واستشهد 9 أشخاص على الأقل، يوم الأحد، بينهم قيادي في حزب الله اللبناني، إثر غارة اسرائيلية استهدفت مبنى في منطقة السيدة زينب جنوبي دمشق، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وحض بقائي على اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بما في ذلك "حظر الأسلحة" و"طردها من الأمم المتحدة".

ومنذ بدء النزاع في سوريا عام 2011، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في هذا البلد، مستهدفة مواقع للقوات الحكومية وأهدافًا إيرانية وأخرى لحزب الله.

وزادت وتيرة الهجمات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة على سوريا، مع احتدام النزاع في لبنان بين إسرائيل وحزب الله بدءًا من 23 سبتمبر الماضي.

ومؤخرا استهدفت إسرائيل نقاطًا قرب المعابر الحدودية التي تربط  سوريا ولبنان، في هجمات قالت إن هدفها منع حزب الله من نقل "وسائل قتالية" من سوريا إلى لبنان.

وكرر الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة شنّ ضربات جوية هدفها "تقليص محاولات نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا إلى حزب الله في لبنان".

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