السبت 09 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

إيران مهتمة بإنشاء أطول نفق بحري في العالم يربطها بـ قطر

اطول نفق بحري،فيتو
اطول نفق بحري،فيتو

شدد محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، على أهمية إنشاء أطول نفق بحري في العالم بين إيران وقطر، مؤكدا اهتمامه بهذه الخطوة.

 

إنشاء أطول نفق بحري في العالم

وفي التفاصيل، استقبل محمد رضا عارف، صباح اليوم، سفير قطر الجديد في طهران سعد عبد الله سعد آل محمود الشريف، لافتا إلى أن "وجهات نظر الجانبين في القضايا الإقليمية والدولية وخاصة القضايا السياسية في المنطقة، متقاربة جدا".

وأضاف: "لا يوجد سقف لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، ولا بد من التأكيد على لجان التعاون المشتركة بين البلدين لتجاوز الحجم الحالي للعلاقات المتبادلة".

وأكد عارف أهمية بناء أطول نفق بحري في العالم بين إيران وقطر، مردفا: "إن البلدين يتابعان هذه الخطوة الكبيرة وقد قامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتعيين فريق عمل متخصص للدراسات الأولية سيتم إرساله إلى الدوحة للتفاوض في الأسابيع المقبلة".

وأعرب عن أمله بأن يشهد البلدان نموا في العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية، متابعا: "لا بد من الشكر لأمير قطر (الشيخ تميم بن حمد) على تعيينه دبلوماسيا قطريا ذا خبرة كسفير جديد لدى إيران ورسالته لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية.

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إيران إيران وقطر محمد رضا عارف مسعود بزشكيان

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